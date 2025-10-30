快訊

捲入台鹽綠能弊案 鴻暉負責人蘇俊仁黃斑部病變戒護醫治

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台鹽公司前董事長陳啓昱、鴻暉國際公司負責人蘇俊仁等人遭控截流利潤，造成台鹽及台綠損失近4億元，陳等人2月底經裁押禁止接見通信，蘇俊仁日前傳出雙眼視力模糊，且有急迫性，經台南看守所護送到台南市立醫院醫治。

然而，蘇俊仁以眼疾等理由聲請交保，稱罹患黃斑部病變，如不及時保外就醫，接受眼內注射、光動力療法等治療，左眼恐將失明，無回復可能。

台南高分院認蘇俊仁犯罪嫌疑重大，且有羈押理由及必要。蘇主張身體因素需就醫治療，可透過看守所內就診治療或戒護就醫，目前仍可獲得適當醫療照護，駁回停止羈押聲請。

蘇俊仁日前因雙眼視力模糊，而有急迫情形，日前經醫師診治後認有必要時，看守所得護送至台南市立醫院眼科就診。

台南看守所依職權陳報護送蘇俊仁至醫療機構醫治，有蘇的診斷證明書、收容人戒送外醫診療紀錄簿、護送醫院通報表等相關資料，台南地院認蘇有護送至台南市立醫院進行醫治必要，看守所所為有理由，應予准許。

鴻暉國際負責人蘇俊仁日前傳出雙眼視力模糊，且有急迫性，經台南看守所護送到台南市立醫院醫治。圖／本報資料照
鴻暉國際負責人蘇俊仁日前傳出雙眼視力模糊，且有急迫性，經台南看守所護送到台南市立醫院醫治。圖／本報資料照

台南 視力 醫師

