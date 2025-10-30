快訊

江祖平前男友...藝人周孝安酒駕遭逮認罪 北檢今起訴

聯合報／ 記者張宏業／台北即時報導

藝人周孝安10月24日凌晨酒後駕車，行駛於台北市大安區忠孝錢櫃前，遭巡邏員警查獲，酒測值達每公升0.28毫克，被依公共危險罪嫌送辦，周孝安偵訊時坦承酒駕，台北地檢署今天依公共危險罪嫌起訴他，聲請簡易判決。

檢方調查，周孝安10月24日凌晨前往錢櫃與友人唱歌，停車在忠孝東路4段巷弄的黃色網狀線，凌晨4時許駕車載一名女子離開，向右開出時未打右轉方向燈，員警騎機車巡邏經過發現上前攔查，聞到周散發濃厚酒味，要求下車接受酒精，結果酒測值超標，當場遭逮。至於前座女乘客，依道路交通管理處罰條例「連坐罰」舉發。

周孝安當時透過經紀人還原事發經過，表示當天在錢櫃聚會結束後，他原本打算叫代駕返家，不過因適逢連假期間，他等了近一小時仍無人接單，當時他的車正臨停在路邊。後來發現黃線前方2輛車的距離有停車格，便想先將車移入，沒想到車才剛停好，員警隨即上前盤查，

不過，周孝安經紀人當時也強調，「有喝酒開車就是錯」，周的愛車也被扣，但駕照並無被吊扣。

41歲的周孝安出道以來演演過不少戲劇，2021年與「象迷娘」陳天仁結婚，育有一女，但婚姻僅維持3年離婚，他3年前拍完「家有囍事」後銷聲匿跡，目前以擔任健身教練為主，近期因名列江祖平情史，名字屢屢登上版面，詎料上月底酒駕被逮。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

藝人周孝安酒駕遭檢方依公故危險罪起訴。圖／翻攝自臉書
