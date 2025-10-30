京華城弊案吳順民今作證 柯文哲辯護人再聲請勘驗偵查光碟？可觀察
台北地院審理民眾黨前主席柯文哲涉京華城弊案，今傳喚共同被告、台北市議員應曉薇的顧問吳順民出庭作證，由柯文哲、應曉薇、威京集團主席沈慶京等與檢察官行使詰問權；吳採無罪答辯策略，證詞對柯應有利。
此外，柯文哲的辯護人主張偵查檢察官林俊言製作台北市都發局前局長黃景茂筆錄不實，多次向合議庭聲請勘驗光碟、並聲請傳喚林出庭，公訴檢方主張林俊言非 「當事人」，出庭於法無據，辯護人今是否再提出？合議庭如何決定？可觀察。
今天交互詰問應曉預計詰問吳順民1小時30分，沈慶京預計詰問吳順民30分鐘，檢察官預計詰問吳順民1小時，柯文哲時間未定。
吳順民被控與應曉薇於2020年至2021年間要求台北市政府將京華城陳情案送入都市計畫委員會研議，沈慶京、吳順民後陸續拜託前副市長彭振聲等「放水」幫忙。
台北地檢署指控，應曉薇、吳順民以打電話或當面責罵公務員、對不配合的公務員大量索資等，造成公務員的心理壓力，濫權干涉公務員行使職權，沈慶京為此行賄應4500萬元、行賄吳123萬元。
此外，沈慶京於京華城容積案通過後，為了加速核發建照，沈持續行賄應曉薇150萬元、吳順民55萬元護航鼎越公司取得建照，檢方偵辦認定，合計應曉薇共收賄5250萬元，吳順民則收賄363萬元。
