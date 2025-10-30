北投麻將賭場3年被抄2次倒不了！北市警局督察室出手逮29人

台北市警方昨晚突襲北投區中和街一處麻將協會，當場查獲負責人李男及賭客等29人非法賭博，查扣賭資、抽頭金等15萬餘元及賭具，詢後依刑法賭博罪移送士林地檢署偵辦，執行過程大批警力集結，引起民眾關注，地方賭場林立問題再度浮現。

警方調查，涉案業者以合法麻將協會掩護非法賭博，提供場所供賭客以麻將行賭，台北市警局督察室昨晚6時許突襲該協會，當場查獲現場負責人38歲李男及賭客28人，扣回賭資、抽頭金15萬餘元及賭具等證物，詢後全數依刑法賭博罪送辦。

據悉，該賭場已在原地經營近3年，轄區北投分局2度清查送辦仍無法斬草除根，如今市警局督察室也忍不住出手干預，再次送辦現場29人。