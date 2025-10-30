「毀損國旗罪」高院曾聲請釋憲

連接雙北的中正橋2015年10月10日傳出國旗遭割事件。（翻攝自電視畫面） 「台灣國」成員陳儀庭等三人破壞國旗，台灣高等法院昨判三人有罪，但未撤回釋憲聲請案，憲法法庭已併入「九○八台灣國運動」發起人王獻極聲請案。

陳儀庭與陳妙婷、廖奕傑、許彤安另於二○一五年十月廿八日破壞光復橋上國旗，台北地方法院判刑二至四月不等，高院另一合議庭停審中。

陳儀庭等人二○一五年十月十日破壞永和中正橋上國旗，十八天後割裂連接萬華與板橋的光復橋上十五面國旗，案件分由新北地檢署、台北地檢署起訴。

陳儀庭和陳妙婷、吳馨恩上訴新北地院第二審時主張，「我不認為那是我的國旗，如果是台灣的國旗的話，我一定會用我的生命保護它；十月十日是中華民國國慶日，我們後來學習到正確歷史，中華民國治理台灣沒有得到國際法正當性，我們想要藉由這個行動證明中華民國沒有正當性」。

新北地院第二審認為三名被告損壞國旗目的是表達政治意見，非侮辱中華民國，就算破壞國旗也只是表達意見手段，不能以侮辱國旗罪處罰。憲法第十一條明定人民有言論、講學、著作及出版等「表意自由」，國家應給予最大限度保障，也是歷來大法官一致見解，國家如干預政治性言論，將出現獨裁流弊。改判無罪。

檢察官上訴高院時，高院法官也認為毀損國旗罪有牴觸憲法的疑慮，聲請釋憲；但憲法法庭遲未能作出判決，依目前憲法法庭僵局也無法期待開會評議，高院於是繼續審理並判決。

至於「光復橋案」，台北地院認為我國言論自由採「相對保障」而非絕對保障，也就是透過法律節制人民濫用自由權利，判陳儀庭四人徒刑而非拘役。案件上訴高院，高院認為案件待憲法法庭判決，裁定停審。