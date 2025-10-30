10年前破壞國旗 高院逆轉判有罪

陳儀庭十年前毀損國旗，新北地方法院判無罪，高院昨逆轉判拘役十五日。本報資料照片

台灣國成員陳儀庭、陳妙婷十年前國慶日當天，涉和劉珮瑄、徐大為、廖安祈、許彤安等人破壞永和中正橋上十多面國旗，新北地方法院判陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄無罪，檢方上訴；台灣高等法院昨改判三人各拘役十五日，得易科罰金。

高院認為，三人主觀上具有侮辱中華民國犯意，客觀上也有以公然方式損壞中華民國國旗行為，犯刑法第一六○條第一項損害國旗罪。本案第一審繫屬日為二○一六年八月十日，逾八年，依刑事妥速審判法減刑。

陳儀庭等六人二○一五年十月十日凌晨三時許，在永和區中正橋上分持美工刀、剪刀，割毀懸掛橋上的中華民國國旗十多面。

新北地院簡易庭原判六人各拘役廿日，得易科罰金，陳儀庭、陳妙婷和劉珮瑄（原名吳馨恩）上訴，新北地院第二審改判無罪。

案件上訴，高院對於「台灣國」成員毀損國旗成罪是否違憲之虞有疑，曾裁定停審並聲請釋憲，因無下文，認為「迅速審判」、「適時審判」或「合理時間審判」是重要司法人權，八月廿八日裁定繼續審理。

陳儀庭等人以美國聯邦最高法院一起判決見解，認為是表達政治意見，屬政治性象徵性言論，但高院認為依中華民國憲法、國徽國旗法等規定，包括總統、副總統宣誓時都應向國旗及國父遺像舉手宣誓，國旗對中華民國象徵意義甚為重大，且從比較法上來看，德國及其他民主法治國家也均有相類似規定。

高院認為，刑法第一六○條第一項規定，屬立法政策，是國會立法形成自由範疇，應由國會決定是否處罰及其處罰方式，三人援引美國聯邦最高法院判決見解，只是美國法制狀態，無參考援引適用餘地。

高院指言論自由與其他憲法保障基本權利相同，非漫無限制，法律不是不得對政治性言論自由依其傳播方式為合理限制，中華民國國旗為國家表徵，褻瀆中華民國國旗形同羞辱中華民國與人民，法律未禁止三人宣揚政治性言論，但不是就得割國旗，且割毀的國旗也不是他們所有，顯逾越比例原則。