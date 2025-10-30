聽新聞
假冒軍團出租國有地 前軍官判15年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園報導

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，涉嫌利用管理眷村土地之便，詐取金額達1003萬8801元，事發後潛逃海外多年，今年3月間押解返國歸案。圖／聯合報系資料照
陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，涉藉管理眷村土地之便偽造租賃契約、盜刻軍印，詐領租金與工程款千餘萬元，潛逃海外後被押返，檢方起訴；桃園地方法院昨依涉犯貪汙共十四罪，判應執行十五年徒刑。

二○二○年間，六軍團指揮部察覺軍方列管的十四筆國有眷地遭私人廠商使用，廠商雖出示承租眷地相關文件，蓋有六軍團關防，但均未有正式文件，懷疑涉不法，向檢方告發。

桃園地檢署指揮桃園市調處查出，時任第六軍團指揮部軍眷服務組上尉工程官李振育，擅自盜刻上級長官職章，在自行偽造不實的土地租賃契約及繳費證明上用印，再伺機送交六軍團文卷室用印，廠商誤信合法後承租付租金。

檢調另發現李振育利用職務之便，以相同手法自行編列與眷地相關小額工程案洽詢廠商，向廠商佯稱須先繳納履約保證金；廠商陷於錯誤，依指示將保證金等款項匯入李個人帳戶，自二○一七年十月到二○二○年二月止，李共冒名出租眷地十四筆，偽造小額工程案十六件，共訛取一○○三萬八八○一元。

檢調偵辦時李振育逃匿海外被發布通緝，調查局與菲律賓執法單位跨境合作去年緝獲，今年三月廿五日押解返台，法院羈押禁見。

桃園地院認為李振育身為六軍團軍官公務員，貪圖錢財、利用職務機會詐取財物，破壞公務員職務純潔形象，犯罪後未與被害人達成調解、獲得諒解，依涉犯貪汙治罪條例利用職務機會詐取財物罪共十四罪，各處七年一月至八年不等徒刑，應執行有期徒刑十五年，褫奪公權三年。

國有地 貪汙 桃園地院

