卸下「最美檢察官」 律師公開反擊：拿出黑卡！太太不用工作是基本的

卸下「最美檢察官」身分的陳漢章轉戰律師。圖／取自臉書「樂樂律師·前樂檢」

卸下「最美檢察官」身分的陳漢章轉戰律師後，今（29）日在臉書「樂樂律師·前樂檢」發文，直言「又到了久久一次罵酸民的時間了！」，網路上對他個人生活形態的批評聲浪不減反增，因此決定公開反擊。

樂樂律師在文中提到，儘管網路上對他的批評不斷，但其中數量最多、也最讓他不滿的言論，是指控他這樣的生活方式「會苦了老婆跟小孩」。

他特別強調，即使他的太太曾公開澄清，但這類負面聲音仍未減少，甚至還將批評的矛頭指向其太太。樂樂律師坦言對酸民言論已漸漸「無感」，但認為「適時的宣洩也有助於身心健康」。

為了反駁外界對於他「顧不好家庭」的指控，樂樂律師首度公開自己的家庭生活「基準」：他強迫自己每日工作時間要少於8小時，除了工作及睡覺時間外，其餘時間都用於照顧家庭。準時回家整理環境、照顧妻小，並「陪讀、陪玩、陪聊直到陪睡」。他也自認與太太「有聊不完的話題，每天家庭氣氛和諧」，強調夫妻倆是「不吵架的」。

樂樂律師更霸氣喊話，「太座不用工作是基本的，因為太座就是用來疼的」，面對酸民「擔憂」他太太與小孩的生活，樂樂律師則提出極高標準來反擊，要求批評者「不如也先給張美國運通黑卡給你太太、並且搞定你自己的生活再說！」

他篤定地指出，會上網當酸民的人，往往是「欠缺解決問題的能力」，自己也無法過上優質生活，才會用「狹小的視野」來批評他人。更強調自己與酸民並非同一等級的人，彼此眼中看出去的世界完全不一樣，並總結「你在想像我們痛苦的同時，只會顯得你們自己的無能罷了」，這篇貼文一出，立即引發網友熱烈討論與支持。