澎湖院檢攜手研討國民參審案件 盼提升司法信賴度

國民法官法明年起擴大適用範圍，澎湖地檢結合地院今天聯合舉辦國民法官法案件之理論與實務研討會，盼未來適用國民法官法案件順利進行，讓國民法官做出最貼近實情判斷，提升司法信賴度。

澎湖地檢署辦理國民法官法案件之理論與實務研討會，邀請澎湖地院院長楊智守以「國民參與審判之否認案件之爭執事項與對應研討」進行教育訓練，包括檢、院人員外，縣內警、調、憲兵、政風、移民署專勤隊等60餘人與會，讓司法人員對於國民法官法新制的認識，完善偵查中蒐證方向。

澎湖地檢署檢察長周士榆表示，國民法官法在民國112年施行，國民法官制度兼具參審、陪審制精神及符合台灣國情及人民感受，不但對於國民是全新體驗，對於法官、檢察官、司法機關辦案人員更是嶄新挑戰，地檢在今年度已受理適用國民法官法案件，明年將有相關案件產生。

楊智守今天在「國民參與審判之否認案件之爭執事項與對應研討」中，以「國審案件準備程序之流程與目的功能」、「否認案件既有爭執歸納」、「準備程序流程對應之爭執事項整理」、「特殊爭執之處理」、「調查證據爭執之處理」等課題，並搭配過往案例經驗進行解說，讓與會者深入了解國民法官法案件在法庭實際運作模式，期有助於未來適用國民法官法案件法庭順利進行，進而讓國民法官更接近真實，提升司法信賴度。