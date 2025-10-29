快訊

陸軍六軍團前上尉出租眷地海撈千萬潛逃 遭重判15年

聯合報／ 記者周嘉茹／桃園即時報導

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，涉嫌利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元，案發後潛逃海外後落網，今年3月押解返國歸案，檢方依貪汙、偽造公文書、詐欺取財等罪起訴。桃園地院今判決，李振育犯貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪共14罪，應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。

陸軍六軍團指揮部於2020年間，察覺軍方列管的14筆國有眷地遭私人廠商使用，經廠商出示承租眷地的相關文件，發現文件雖然蓋有六軍團大、小關防，但均未有六軍團出具的正式文件，內部相關單位疑似涉有不法，於是向桃園地檢署告發。

經桃園地檢署指揮法務部調查局桃園市調查處調查發現，時任陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組上尉工程官李振育，佯稱以六軍團名義出租眷地給廠商，擅自盜刻六軍團上級長官職章，在他自行偽造不實的土地租賃契約及繳費證明上用印，並伺機夾帶於其他大量公文中，送交六軍團文卷室用印，造成六軍團文卷室人員疏於檢視，因而在李偽造的土地租賃契約上蓋用六軍團大、小關防，李振育再出示與廠商，造成廠商誤信已合法承租國有眷地，並依李某指示交付土地租金。

檢調另還發現，李振育又利用職務之便，以相同手法，自行編列與眷地相關的小額工程案，洽詢廠商施作，並向廠商佯稱須先繳納履約保證金，讓廠商陷於錯誤，而依李指示將保證金等款項匯入李個人名下帳戶，自2017年10月起，直到東窗事發的2020年2月止，李冒名出租眷地有14筆，以及偽造小額工程案達16件，總共訛取1003萬8801元。

桃檢偵辦期間，李振育畏罪逃匿海外未歸，於2020年11月17日遭檢方發布通緝，經法務部調查局與菲律賓執法單位跨境合作於2024年間緝獲，並於今年3月25日解送返國歸案，並向桃園地院聲押禁見獲准。

桃園地院今判決，法官認為被告身為六軍團軍官公務員，從事公共事務，理應廉潔自持，以維護公務執行純正，竟貪圖錢財，利用職務機會詐取財物，破壞公務員職務純潔形象，更以行使偽造公文書方式詐得財物累計高達1千餘萬元。

法官審酌，被告於犯罪後未能與被害人達成調解，獲取被害人諒解，念及其於偵查中及本院審理時坦承犯行，並無其他經法院科刑前科素行，以及其他一切情狀，依犯貪污治罪條例之利用職務機會詐取財物罪，共14罪，各處7年1月至8年不等有期徒刑，各褫奪公權3年。應執行有期徒刑15年，褫奪公權3年。

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，涉嫌利用管理眷村土地之便，詐取金額達1003萬8801元，事發後潛逃海外多年，今年3月間押解返國歸案。圖／聯合報系資料照
陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，涉嫌利用管理眷村土地之便，詐取金額達1003萬8801元，事發後潛逃海外多年，今年3月間押解返國歸案。圖／聯合報系資料照

陸軍 眷村

相關新聞

今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

福建連江地方檢察署今日偵查終結，對2名來自大陸福建的盧姓與陳姓女子提起公訴，兩人涉嫌於10月14日晚間，搭乘陸籍船隻自黃...

憲法法庭不釋憲…10年前割裂國旗3人逆轉有罪 高院：羞辱中華民國國民

曾朝國立故宮博物院南部院區噴漆的情侶陳儀庭、陳妙婷，2015年10月10日凌晨和友人徐大為、廖安祈、許彤安破壞永和中正橋...

陸軍六軍團前上尉出租眷地海撈千萬潛逃 遭重判15年

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，涉嫌利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘...

嘉縣水上鄉鴿寮殺人被判14年 前男友抄寫佛經懺悔求法官輕判

王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月12日相約於水上鄉一處鴿寮談判，王...

柯文哲涉貪案手機被搜索查扣 中華工程董座聲請發還獲准

中華工程公司董事長周志明2024年因為民眾黨前主席柯文哲等涉貪案手機被查扣，周向法院聲請請求發還，台北地院函詢檢察官意見...

妒男下達「必死令」三度買凶殺前妻 350萬和解改判11年2月刑

王姓男子與前妻去年6月離婚，他懷疑對方出軌，重金聘請黑幫分子，三度下達「必死令」，前妻於9、11月間先後遭嚴重追撞車禍、...

