憲法法庭不釋憲…10年前割裂國旗3人逆轉有罪 高院：羞辱中華民國國民

曾朝國立故宮博物院南部院區噴漆的情侶陳儀庭、陳妙婷，2015年10月10日凌晨和友人徐大為、廖安祈、許彤安破壞永和中正橋上的十多面國旗，新北地院判陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄無罪。檢察官上訴，台灣高等法院今依公然損壞中華民國國旗罪判3人各拘役15日，得易科罰金。

本案新北地院簡易判決原判6名被告各拘役20日，得易科罰金，陳儀庭、陳妙婷和劉珮瑄（原名吳馨恩）3人上訴，新北地院第二審改判無罪。

陳儀庭等6人2015年10月10日凌晨3點多，在新北市永和區中正橋上，分持美工刀、剪刀割毀懸掛於橋上的中華民國國旗，數量多達十多面，新北地檢署認為他們公然損壞中華民國國旗而起訴。

案件上訴高院時，高院對於「台灣國」成員毀損國旗成罪是否有違憲之虞有疑，裁定停審並聲請釋憲，詎料等無下文。高院認為「迅速審判」、「適時審判」或於「合理時間審判」是重要的司法人權，8月28日裁定繼續審理，不等憲法法庭判決。

高院審理後認為陳儀庭、陳妙婷、劉珮瑄主觀上具有侮辱中華民國犯意，客觀上也有以公然方式損壞中華民國國旗的行為，犯刑法第160條第1項損害國旗罪。

陳儀庭等人以美國聯邦最高法院Texas v. Johnson, 491 U.S. 397(1989)判決見解，認為他們是在表達政治意見，屬政治性象徵性言論，但高院認為中華民國國旗憲法第6條定有明文，包括總統、副總統宣誓時都應向國旗及國父遺像舉手宣誓，國旗對中華民國的象徵意義甚為重大，且從比較法上來看，德國及其他民主法治國家也均有相類似規定。

高院認為，刑法第160條第1項的規定屬立法政策，是國會立法形成自由範疇，應由我國國會決定是否處罰及其處罰方式，並無違憲問題，3人雖援引美國聯邦最高法院判決見解，但見解只是美國的法制狀態，無參考援引適用餘地。

高院指言論自由與其他憲法保障的基本權利相同，並非漫無限制，法律不是不得對政治性言論自由依其傳播方式為合理限制，中華民國國旗為國家表徵，褻瀆中華民國國旗形同羞辱中華民國與人民，法律未禁止3人宣揚政治性言論，但要表達個人不同的政治理念，不是就得割國旗，且割毀數量高達十數面，也不是他們自己所有的，顯然逾越比例原則。

因本案第一審繫屬之日為2016年8月10日，迄今已逾8年，因此依刑事妥速審判法減刑，本案得上訴。