今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

福建連江地方檢察署今日偵查終結，對2名來自大陸福建的盧姓與陳姓女子提起公訴，兩人涉嫌於10月14日晚間，搭乘陸籍船隻自黃岐港出發，越界進入北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲。這已是今年第4起大陸籍人士非法入境馬祖地區案件。

檢方調查指出，盧、陳兩人長年在福建沿海從事捕魚工作，對兩岸海域分界極為熟悉，仍明知高登島屬我國軍事管制區，卻未經主管機關許可擅闖登島採貝。經海巡署第十海巡隊依指揮行動逮捕後，全案依違反《入出國及移民法》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》偵辦，檢方已聲請羈押並於今日起訴。

地檢署表示，近期馬祖外海類似事件頻傳。今年1月，庄姓男子關閉AIS定位系統駕船闖入北竿高登島周邊水域；6月，孟姓男子與李姓女子駕橡皮艇登上東引島，孟男甚至持假身分搭交通船潛入台灣本島；7月，又有自稱具「大陸警務背景」的張姓男子駕橡皮艇自南竿芙蓉沃登島登岸。

上述4案6人均遭海巡單位即刻查獲，經連江地檢署偵辦後，法院已陸續判刑6至7個月不等。

檢方強調，大陸地區人民入台應循合法途徑，不可任意越界登島，若擅闖軍事管制區或禁限制水域，不論自稱動機為何，均將依法嚴懲。另提醒，大陸人士在台若遭羈押、訴追與遣返，生活與名譽都將受到嚴重影響，呼籲切勿以身試法。

連江地檢署也呼籲民眾提高警覺，如發現可疑越界船隻或人員，可立即通報海巡單位，提供線索者可獲檢舉獎金，共同守護國境安全。