今年第4起非法登島！2陸女搭船越界闖高登島採貝 海巡當場逮人

聯合報／ 記者蔡家蓁／連江即時報導

福建連江地方檢察署今日偵查終結，對2名來自大陸福建的盧姓與陳姓女子提起公訴，兩人涉嫌於10月14日晚間，搭乘陸籍船隻自黃岐港出發，越界進入北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲。這已是今年第4起大陸籍人士非法入境馬祖地區案件。

檢方調查指出，盧、陳兩人長年在福建沿海從事捕魚工作，對兩岸海域分界極為熟悉，仍明知高登島屬我國軍事管制區，卻未經主管機關許可擅闖登島採貝。經海巡署第十海巡隊依指揮行動逮捕後，全案依違反《入出國及移民法》及《台灣地區與大陸地區人民關係條例》偵辦，檢方已聲請羈押並於今日起訴。

地檢署表示，近期馬祖外海類似事件頻傳。今年1月，庄姓男子關閉AIS定位系統駕船闖入北竿高登島周邊水域；6月，孟姓男子與李姓女子駕橡皮艇登上東引島，孟男甚至持假身分搭交通船潛入台灣本島；7月，又有自稱具「大陸警務背景」的張姓男子駕橡皮艇自南竿芙蓉沃登島登岸。

上述4案6人均遭海巡單位即刻查獲，經連江地檢署偵辦後，法院已陸續判刑6至7個月不等。

檢方強調，大陸地區人民入台應循合法途徑，不可任意越界登島，若擅闖軍事管制區或禁限制水域，不論自稱動機為何，均將依法嚴懲。另提醒，大陸人士在台若遭羈押、訴追與遣返，生活與名譽都將受到嚴重影響，呼籲切勿以身試法。

連江地檢署也呼籲民眾提高警覺，如發現可疑越界船隻或人員，可立即通報海巡單位，提供線索者可獲檢舉獎金，共同守護國境安全。

2名來自大陸福建的女子在本月越界進入連江縣北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲。圖／連江地檢署提供
2名來自大陸福建的女子在本月越界進入連江縣北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲。圖／連江地檢署提供
2名來自大陸福建的女子在本月越界進入連江縣北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲，地檢署今天提起公訴。圖／連江地檢署提供
2名來自大陸福建的女子在本月越界進入連江縣北竿鄉高登島軍事管制區採貝，遭海巡人員當場查獲，地檢署今天提起公訴。圖／連江地檢署提供

