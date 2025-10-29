快訊

王子道歉了！認和粿粿「超出朋友應有的界線」

輝達選址確定了！蔣萬安親自宣布在北士科T17、T18

確定了！輝達落腳北市 今中午視訊會議 蔣萬安稍後宣布

交通部控占用花蓮土地 更一審判中廣給付549萬

中央社／ 台北29日電

中國廣播公司花蓮台涉占用國有土地，交通部訴請給付不當得利，一審判中廣應給付549萬468元；二審改判免賠，遭廢棄發回。高院更一審今天判決中廣應給付549萬468元，可上訴。

台灣高等法院更一審指出，中廣公司後來不再受政府委託處理政令宣揚等廣播事務，可認其使用土地目的已完畢；中廣公司繼續占用土地，即屬無法律上的原因而受有相當於租金的利益，依民法規定返還此利益給交通部。

更一審指出，審酌中廣公司占有土地的範圍、期間及土地的經濟價值等情況，認為中廣公司應返還的利益，按土地申報地價年息5%計算為適當，因此交通部請求中廣公司給付按此計算之本金及法定利息，應予准許，本金為新台幣549萬468元。

此外，第一審判決計算104年9月10日起至104年11月20日的利息合計39萬9456元部分，誤將未到期本金計入，因此高院更一審就此計算錯誤利息部分廢棄，其餘正確部分則予以維持。全案可上訴。

全案緣於，交通部主張中廣花蓮台占用的3筆土地，位於松園別館附近，經台灣高等法院花蓮分院民事判決，確認這些土地所有權為中華民國所有，因中廣從99年10月1日起至104年11月20日止，為無權占有土地，因此提告請求法院判中廣應給付相當於租金的不當得利549萬468元。

中廣否認占有這些土地，也主張能取得這些土地，是民國36年3月、4月的前國防最高委員會第225及227次常務會議，核准將這3筆土地作價轉讓給中廣，因此與政府成立買賣契約。

一審台北地方法院認定中廣花蓮台占用土地面積共9657平方公尺，按照公告地價計算，中廣要給付交通部549萬468元。案經上訴，二審台灣高等法院審理認定，土地是國有，行政院交通部同意使用，改判交通部敗訴，中廣免給付。

交通部提起上訴，最高法院廢棄二審判決，發回高院，案件由高院更一審審理後，今天宣判。

中廣 交通部 給付

延伸閱讀

安全標準與時俱進 交通部發布新車安全評等規章第二版

花蓮光復鄉洪災佛教界發放慰助金 6歲小沂獲贈20萬元補助

桃園、台東可以 為何台中不行？和平環山部落民宿業盼市府鬆綁

花蓮聯結車突逆向壓扁2車 車頭全毀4人受傷送醫

相關新聞

柯文哲涉貪案手機被搜索查扣 中華工程董座聲請發還獲准

中華工程公司董事長周志明2024年因為民眾黨前主席柯文哲等涉貪案手機被查扣，周向法院聲請請求發還，台北地院函詢檢察官意見...

辜仲諒11月2日欲赴杭州主持女子亞錦賽閉幕 高院准出境2天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉銀行法、證券交易法特別背信罪，一審判7年8月徒刑，辜以第4屆亞洲女子棒球錦標賽將於11月...

赤膊男持開山刀圓山飯店停車場狂砍樹 稱「幫修剪」遭罰1.6萬

李姓男子日前莫名持開山刀出現在圓山大飯店後山停車場，飯店人員見狀匆忙報警，警方趕抵他辯稱樹太茂盛、擋到他的愛車才幫忙修剪...

嘉縣水上鄉鴿寮殺人被判14年 前男友抄寫佛經懺悔求法官輕判

王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月12日相約於水上鄉一處鴿寮談判，王...

妒男下達「必死令」三度買凶殺前妻 350萬和解改判11年2月刑

王姓男子與前妻去年6月離婚，他懷疑對方出軌，重金聘請黑幫分子，三度下達「必死令」，前妻於9、11月間先後遭嚴重追撞車禍、...

運將逼蹺家少女脫衣陪酒、打手槍…抵700車資 判3年10月定讞

陳姓計程車司機3年前搭載一名蹺家少女，因少女沒錢支付700餘元的車資，他要求少女陪酒2小時抵償車資，又三度伸手摸胸、私密...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。