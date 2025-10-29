交通部控占用花蓮土地 更一審判中廣給付549萬

中國廣播公司花蓮台涉占用國有土地，交通部訴請給付不當得利，一審判中廣應給付549萬468元；二審改判免賠，遭廢棄發回。高院更一審今天判決中廣應給付549萬468元，可上訴。

台灣高等法院更一審指出，中廣公司後來不再受政府委託處理政令宣揚等廣播事務，可認其使用土地目的已完畢；中廣公司繼續占用土地，即屬無法律上的原因而受有相當於租金的利益，依民法規定返還此利益給交通部。

更一審指出，審酌中廣公司占有土地的範圍、期間及土地的經濟價值等情況，認為中廣公司應返還的利益，按土地申報地價年息5%計算為適當，因此交通部請求中廣公司給付按此計算之本金及法定利息，應予准許，本金為新台幣549萬468元。

此外，第一審判決計算104年9月10日起至104年11月20日的利息合計39萬9456元部分，誤將未到期本金計入，因此高院更一審就此計算錯誤利息部分廢棄，其餘正確部分則予以維持。全案可上訴。

全案緣於，交通部主張中廣花蓮台占用的3筆土地，位於松園別館附近，經台灣高等法院花蓮分院民事判決，確認這些土地所有權為中華民國所有，因中廣從99年10月1日起至104年11月20日止，為無權占有土地，因此提告請求法院判中廣應給付相當於租金的不當得利549萬468元。

中廣否認占有這些土地，也主張能取得這些土地，是民國36年3月、4月的前國防最高委員會第225及227次常務會議，核准將這3筆土地作價轉讓給中廣，因此與政府成立買賣契約。

一審台北地方法院認定中廣花蓮台占用土地面積共9657平方公尺，按照公告地價計算，中廣要給付交通部549萬468元。案經上訴，二審台灣高等法院審理認定，土地是國有，行政院交通部同意使用，改判交通部敗訴，中廣免給付。

交通部提起上訴，最高法院廢棄二審判決，發回高院，案件由高院更一審審理後，今天宣判。