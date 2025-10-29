快訊

台中非洲豬瘟...死豬3聯單數量兜不攏 中市府：疑有塗改調查中

豬農稱「豬9月流鼻血」？中市府：10月10日前未有大量異常死亡

美實驗猴遇車禍「趁亂逃走」！司機驚曝：感染3種病毒有攻擊性

聽新聞
0:00 / 0:00

嘉縣水上鄉鴿寮殺人被判14年 前男友抄寫佛經懺悔求法官輕判

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月12日相約於水上鄉一處鴿寮談判，王涉嫌持刀刺向陳，陳送醫不治，一審國民法官法庭認王犯殺人罪判刑14年，檢辯均不服上訴，王今當庭道歉，稱在所內懺悔抄寫佛經，預定11月19日宣判。

檢辯均僅就量刑部分上訴，檢方及告訴代理人均認原審判太輕，告代認為，王對被害人家屬均無具體賠償作為，犯後態度不佳，且造成被害人與其家屬天人永隔，帶給家屬巨大傷痛，建請法官從重量刑。被害人家屬也到庭旁聽不時拭淚。

「我認罪」王手寫書信致歉外，指找親戚幫忙籌錢，最終仍籌不出和解金。他說，很對不起各級長官，浪費資源在他這種身分人上頭，真的很對不起 ，也很對不起被害人家屬，即使他說再多對不起也沒用。他當庭請求法官能從經量刑。

他也說，在所內手抄佛經給被害人家屬而遭拒收，如今他知道無法交保、和解，將在裡面努力工作，再把勞動金轉給被害人家屬，對不起 ，真的很對不起。他向法官表達將不到庭聽判，在等候期間也會抄念佛經。

檢警調查，去年11月11日晚上9時多，黃女向友人陳、李陳述與王交往問題，陳、李2人在網路上替黃女出氣，隔天凌晨2時多雙方相約於鴿寮談判，王帶著2車共7人到場，黃女在黃父陪同及陳等5人在場，王與陳發生口角，在雙方勸阻下原以為糾紛已結束，不料王突然涉嫌拿出主廚刀連續2次刺向陳後與友人駕車離去，陳送醫後因刺穿心臟大量出血及左側氣血胸不治。

王男當庭致歉說，在所內手抄佛經給被害人家屬而遭拒收，如今他知道無法交保、和解，將在裡面努力工作，再把勞動金轉給被害人家屬。圖／本報資料照
王男當庭致歉說，在所內手抄佛經給被害人家屬而遭拒收，如今他知道無法交保、和解，將在裡面努力工作，再把勞動金轉給被害人家屬。圖／本報資料照

被害人 國民法官 網路

延伸閱讀

嘉縣太保市公所、代表會對立 道路工程經費從千萬縮水剩3百餘萬

獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑

藝人閃兵案今開庭 陳零九等8人全認罪求輕判

相關新聞

辜仲諒11月2日欲赴杭州主持女子亞錦賽閉幕 高院准出境2天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉銀行法、證券交易法特別背信罪，一審判7年8月徒刑，辜以第4屆亞洲女子棒球錦標賽將於11月...

赤膊男持開山刀圓山飯店停車場狂砍樹 稱「幫修剪」遭罰1.6萬

李姓男子日前莫名持開山刀出現在圓山大飯店後山停車場，飯店人員見狀匆忙報警，警方趕抵他辯稱樹太茂盛、擋到他的愛車才幫忙修剪...

超商店員扮女騙9男孩不雅照 藏9951筆性影像判4年6月刑

莊姓男子在臉書、Instagram上化名女子「王蓉蓉」，誘騙9名男童與少年拍攝性影像，1名少年報警，莊被發現藏有9951...

嘉縣水上鄉鴿寮殺人被判14年 前男友抄寫佛經懺悔求法官輕判

王姓男子與前女友黃女有感情糾紛，陳姓男子等人為她出氣在網路和王男互嗆，雙方於去年11月12日相約於水上鄉一處鴿寮談判，王...

柯文哲涉貪案手機被搜索查扣 中華工程董座聲請發還獲准

中華工程公司董事長周志明2024年因為民眾黨前主席柯文哲等涉貪案手機被查扣，周向法院聲請請求發還，台北地院函詢檢察官意見...

妒男下達「必死令」三度買凶殺前妻 350萬和解改判11年2月刑

王姓男子與前妻去年6月離婚，他懷疑對方出軌，重金聘請黑幫分子，三度下達「必死令」，前妻於9、11月間先後遭嚴重追撞車禍、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。