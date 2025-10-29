快訊

柯文哲涉貪案手機被搜索查扣 中華工程董座聲請發還獲准

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

中華工程公司董事長周志明2024年因為民眾黨前主席柯文哲等涉貪案手機被查扣，周向法院聲請請求發還，台北地院函詢檢察官意見，經檢察官回覆「無意見」，合議庭認為已無留存必要，裁定發還周的紅米手機。可抗告。

周志明因柯文哲等涉犯貪汙治罪條例案件，法務部廉政署持台北地院核發的搜索票，2024年9月13日扣得周的手機；周志明認為，手機是他所有，不屬於違禁物，也不是應沒收物，另檢方起訴時也未聲請宣告沒收，聲請發還。

合議庭審酌卷證認為，發還周志明的紅米手機無礙日後訴訟審理，且長期扣押反而有害周使用的權益，經權衡實施強制處分的目的、個人權益保障的關係，認已無留存必要，周聲請發還手機為有理由，應予准許，裁定周的紅米手機發還周。

民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
民眾黨前主席柯文哲。圖／聯合報系資料照片
中華工程董事長周志明。圖／聯合報系資料照片
中華工程董事長周志明。圖／聯合報系資料照片

柯文哲 檢察官 廉政署

