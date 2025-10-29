妒男下達「必死令」三度買凶殺前妻 350萬和解改判11年2月刑

王姓男子與前妻去年6月離婚，他懷疑對方出軌，重金聘請黑幫分子，三度下達「必死令」，前妻於9、11月間先後遭嚴重追撞車禍、闖店強盜，差點喪命。桃園地院依殺人未遂等罪，判主謀王男12年、動手的24歲王男10年徒刑，另4名共犯也都判7年以上徒刑。案經上訴，台灣高等法院今改判主謀王男11年2月徒刑。

桃園地檢署起訴指出，王男懷疑前妻不忠，又見她有新歡，找自稱黑幫分子的王男（24歲）「幫忙處理」，王姓黑幫分子聯絡程男、羅男、熊男、李男及黃姓少年等5人助陣。

王姓主謀教唆王姓黑幫分子與程男製造假車禍，2024年9月19日晚上7時32分，在前妻下班必經的桃園市中壢區中豐北路、大圳路口，飛車追撞前妻的機車，被害人彈飛倒地，臉部重創、牙斷鼻骨骨折，頭部和四肢多處挫傷，送醫救回一命。王姓黑幫男與程男事後各獲40萬、10萬報酬。

半個月後，王姓主謀見前妻竟康復，又教唆王姓黑幫男與羅男駕車衝撞。同年11月5日早上7時42分，兩人守在中壢環球購物中心地下停車場出口，見前妻的黃姓男友駕車經過，追上碰撞，所幸前妻不在車上。

因兩次假車禍事故未成，王姓主謀不滿前妻「沒死」，再交代王姓黑幫男任務。王姓黑幫男邀來李男，又委託熊男找黃姓少年當幫手，李、黃去年11月14日傍晚到被害人經營的通訊行，李持鋁棒進入店，朝櫃台後的被害人頭部連續攻擊。

李見被害人無意識，誤認已死，搜刮多支智慧型手機及17萬元現鈔逃逸，並將戰利品交給接應的黃姓少年，黃搭車到觀音區，將提袋交給王姓黑幫男，途中卻暗槓2支手機及現金17萬。熊得知，指示黃15日寄1支手機給他。

王姓黑幫男回報搶得手機的成果，獲得10萬元酬勞和4支手機，行凶李男只獲2千元鈔。

桃院認為王姓主謀多次出資欲取人性命，讓前妻恐懼不安，危害社會治安，且無悔意，王姓黑幫男、羅男已與被害人的男友和解並賠償等情狀，分別量刑。