運將逼蹺家少女脫衣陪酒、打手槍…抵700車資 判3年10月定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

陳姓計程車司機3年前搭載一名蹺家少女，因少女沒錢支付700餘元的車資，他要求少女陪酒2小時抵償車資，又三度伸手摸胸、私密處，甚至拉少女的手替自己打手槍，並以性器官磨蹭少女下體，最高法院依利用駕駛供不特定人運輸交通工具機會犯強制猥褻罪，判陳3年10月徒刑定讞。

陳2022年5月17日晚間9時許，在台北轉運站搭載2名安置少女欲到新北市找男友，抵達後因兩人都無力支付車資，陳便要求其中一人上車，便駕車離去。陳要求少女陪酒2小時抵車資，並拿手機錄音，逼少女承認是自願陪酒。

陳在計程車後座三度擁抱、伸手猥褻少女，更要求少女脫去上衣及褲子，再以口罩遮住對方眼睛，強迫少女替自己打手槍，並推倒少女躺在後座座椅上磨蹭對方私密處。

陳過程中不顧少女反抗，更威脅帶少女去派出所，少女擔心被帶回安置機構，只好順從並說「我就說給你摸，我就不喝了」等語。陳犯後將少女載至中壢某處後離開，少女返回住處被警方尋獲，才揭發案情。

陳否認犯行，供稱第一次是因為少女右腿受傷，他好心幫忙擦藥，才觸摸到大腿，也沒有觸摸少女下體，他有摟腰、肩，但沒有抓胸部，且是少女自己提議陪酒要抵車資；第2次當時車停在派出所正對面，常有其他車在休息；第3次少女說肚子餓想吃東西，他開到橋墩下才曬不到太陽，也有很多計程車跟貨車停在那邊休息，因此他不可能猥褻。

一審認定陳犯3罪判處4年2月徒刑，二審根據證人說法、相關錄音檔案等，認定陳確實有犯案，但撤銷原判決改判3年10月徒刑，案件上訴，最高法院認為判決沒有違誤，量刑妥適，駁回上訴而確定。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

示意圖／ingimage
示意圖／ingimage

計程車司機 猥褻

