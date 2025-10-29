台中日月千禧酒店爆食安遭搜索 廚師拿偷改過期食材標籤被抓包

台中日月千禧酒店因食安案件今年6月遭檢警上門搜索，曾姓蛋糕廚師擔心過期的南瓜籽被查獲，竟在檢察官、警方抵達前偷撕下舊標籤，手寫延長6個月後再貼上，另部分過期的南瓜籽也已作成3條磅蛋糕；法院以曾坦承犯行，依偽造文書罪判他拘役50日，緩刑2年，可上訴。

台中地檢署檢察官今年6月4日指揮保七警方搜索台中日月千禧酒店，當時酒店內的曾姓蛋糕廚師見狀，竟趁著檢警抵達地下2樓點心廚房時，先將南瓜籽食材盒上原標示「製造日期：113／12／3」、「有效日期：114／6／1」的手寫標籤貼紙撕下，並棄置垃圾桶。

曾男另再於空白標籤的「製造日期」、「有效期限」，自行填寫「114／6／1」、「114／12／31」等文字後，將偽造不實的期日貼在南瓜籽食材盒上，以此損害日月千禧酒店、消費者。

檢警當場搜索查扣菜單、酒店損益表、相關人手機、廠商收據及進貨單等物，比對發現曾男偽造食材製造、有效期限，包括被曾撕下的舊標籤也在垃圾桶被起獲。

檢方訊時，曾男表示撕下的標籤有效期限為「114／6／1」，他就直接加上6個月，重新將有效期限填載為「114／12／31」，並使用該南瓜籽做成3條磅蛋糕；酒店主管也證稱，直接照舊標籤有效日期往後6個月填寫，是沒有落實真正的標籤寫法。

檢方再比對食材採購單、廠商進貨單等，認定曾男犯嫌明確，依偽造文書罪嫌起訴他。