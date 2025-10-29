快訊

非洲豬瘟疫情公布後出國…關鍵「電話看診」王姓獸醫佐回國了

比智商更關鍵能力 把握黃金期培養孩子「腦內小管家」

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

台中日月千禧酒店爆食安遭搜索 廚師拿偷改過期食材標籤被抓包

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中日月千禧酒店因食安案件今年6月遭檢警上門搜索，曾姓蛋糕廚師擔心過期的南瓜籽被查獲，竟在檢察官、警方抵達前偷撕下舊標籤，手寫延長6個月後再貼上，另部分過期的南瓜籽也已作成3條磅蛋糕；法院以曾坦承犯行，依偽造文書罪判他拘役50日，緩刑2年，可上訴。

台中地檢署檢察官今年6月4日指揮保七警方搜索台中日月千禧酒店，當時酒店內的曾姓蛋糕廚師見狀，竟趁著檢警抵達地下2樓點心廚房時，先將南瓜籽食材盒上原標示「製造日期：113／12／3」、「有效日期：114／6／1」的手寫標籤貼紙撕下，並棄置垃圾桶。

曾男另再於空白標籤的「製造日期」、「有效期限」，自行填寫「114／6／1」、「114／12／31」等文字後，將偽造不實的期日貼在南瓜籽食材盒上，以此損害日月千禧酒店、消費者。

檢警當場搜索查扣菜單、酒店損益表、相關人手機、廠商收據及進貨單等物，比對發現曾男偽造食材製造、有效期限，包括被曾撕下的舊標籤也在垃圾桶被起獲。

檢方訊時，曾男表示撕下的標籤有效期限為「114／6／1」，他就直接加上6個月，重新將有效期限填載為「114／12／31」，並使用該南瓜籽做成3條磅蛋糕；酒店主管也證稱，直接照舊標籤有效日期往後6個月填寫，是沒有落實真正的標籤寫法。

檢方再比對食材採購單、廠商進貨單等，認定曾男犯嫌明確，依偽造文書罪嫌起訴他。

台中地院審酌，曾男坦承犯行，面對司法處罰顯有悔意，認為他經此教訓後不至於再犯，依業務登載不實文書罪判他拘役50日，得易科罰金，緩刑2年，應向公庫支付4萬元。

台中司法大厦。記者曾健祐／攝影
台中司法大厦。記者曾健祐／攝影

標籤 酒店 南瓜

延伸閱讀

首輛甜點觀光列車海風號驚傳「高級烤箱烘抹布」立委批：食安零容忍

「閃兵一班」8人認罪求輕判 檢方反對緩刑

台中西區知名法式餐廳驚傳食物中毒 10人餐後上吐下瀉急送醫

矯正藝文及技訓聯展今開幕 矯正署：廉潔與食安觀念深植人心

相關新聞

辜仲諒11月2日欲赴杭州主持女子亞錦賽閉幕 高院准出境2天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉銀行法、證券交易法特別背信罪，一審判7年8月徒刑，辜以第4屆亞洲女子棒球錦標賽將於11月...

赤膊男持開山刀圓山飯店停車場狂砍樹 稱「幫修剪」遭罰1.6萬

李姓男子日前莫名持開山刀出現在圓山大飯店後山停車場，飯店人員見狀匆忙報警，警方趕抵他辯稱樹太茂盛、擋到他的愛車才幫忙修剪...

超商店員扮女騙9男孩不雅照 藏9951筆性影像判4年6月刑

莊姓男子在臉書、Instagram上化名女子「王蓉蓉」，誘騙9名男童與少年拍攝性影像，1名少年報警，莊被發現藏有9951...

妒男下達「必死令」三度買凶殺前妻 350萬和解改判11年2月刑

王姓男子與前妻去年6月離婚，他懷疑對方出軌，重金聘請黑幫分子，三度下達「必死令」，前妻於9、11月間先後遭嚴重追撞車禍、...

運將逼蹺家少女脫衣陪酒、打手槍…抵700車資 判3年10月定讞

陳姓計程車司機3年前搭載一名蹺家少女，因少女沒錢支付700餘元的車資，他要求少女陪酒2小時抵償車資，又三度伸手摸胸、私密...

台中日月千禧酒店爆食安遭搜索 廚師拿偷改過期食材標籤被抓包

台中日月千禧酒店因食安案件今年6月遭檢警上門搜索，曾姓蛋糕廚師擔心過期的南瓜籽被查獲，竟在檢察官、警方抵達前偷撕下舊標籤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。