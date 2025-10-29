「絕對要你死」司機求愛被拒衝彩券行狂砍毀容女店員 一審判10年

陳姓送貨司機對于姓彩券行女店員有好感而未獲理睬，6月22日持美工刀闖入北區彩券行，朝其左手臂連刺又椅子朝持朝頭、面部攻擊，致女方傷勢嚴重，面容也遭重創，陳開車逃往龍崎山區焚車藏匿時燒傷，隔天被尋獲，法官認他犯殺人未遂判刑10年及恐嚇危害安全罪應執行8月。

檢警調查，陳與于女原以乾兄妹相稱，且互動關係良好，因陳對于女展開不當追求遭拒，進而要求女方告知行蹤、即時接收、回報LINE訊息，當女方拒絕告知行蹤或未回覆訊息時，今年5月間

對她恫稱要至兒子學校及女兒工作地點，還傳女兒照片給她，揚言對其不利，而且跟蹤于女，並將所購買鋸子放置於女方機車上，致她心生恐懼，致生危害於安全。

然而，陳仍因于女拒絕追求及告知行蹤，6月22日下午1時31分，至她工作彩券行，持美工刀進入工作櫃台，朝她頭部揮砍並以腳踹踢其頭部，再持櫃台內椅子高舉過頭朝頭部毆擊多次，直至她倒地後，仍持續持椅子敲擊頭、臉部，致她頭部外傷併頭皮撕裂傷、顱內出血、鼻骨骨折、下排門齒斷裂及雙脣多處撕裂傷、左前臂兩處撕裂傷併神經、動脈及肌腱斷裂、頸部撕裂傷、左側肋骨骨折而倒臥血泊中。顧客發現她倒臥血泊中，撥打110報案。

然而，陳見女方倒臥在血泊中，逕自徒步返回住處更衣，再駕駛自小貨車往山區逃逸，途中為免基地台位置為警方追蹤，丟棄所持用手機，並且在龍崎山區焚車藏匿時也被燒傷，隔天被員警尋獲送醫。

陳坦認犯行，與于女於警詢證述遭恐嚇及砍擊，及顧客證述看見于女倒臥血泊中情節吻合相符，並有彩券行監視器及陳住處附近監視器錄影、現場勘察採證照片，美工刀、手機及iPad平板電腦等證物。

同時，根據彩券行現場監視器錄影譯文，陳持美工刀刺擊于女及持椅子毆擊前曾說「我絕對一命配一命」、「我一命一定配一命」，於踢擊于女時也稱「我絕對要你死」。

台南地院審酌，陳前因過失傷害案件，經橋頭地院判刑4月，並於去年6月間執行完畢，素行不佳，仍不知謹慎行止，遵法守紀，僅因女方不願接受其緊迫盯人，要求LINE回報行蹤，以及對其追求冷淡回應，竟以危害女方及其子女生命安全方式，多次恐嚇女方，使女方心生畏懼。