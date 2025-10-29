辜仲諒11月2日欲赴杭州主持女子亞錦賽閉幕 高院准出境2天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉銀行法、證券交易法特別背信罪，一審判7年8月徒刑，辜以第4屆亞洲女子棒球錦標賽將於11月2日舉行閉幕典禮，他須以亞洲棒協會長身分到中國杭州主持閉幕典禮，聲請暫時解除境管。

台灣高等法院裁定，辜仲諒提出2億保證金後，准予解除11月2日起至3日止的限制出境、出海及科技設備監控，並責付律師葉建廷。

辜仲諒為亞洲棒球協會總會會長，亞洲棒協於10月26日起在杭州主辦亞洲女子棒球錦標賽，辜認為須到場確認賽事閉幕流程並主持典禮，此次行程具公益性，有親自出席必要性與急迫性，聲請准暫時解除境管。

高院考量賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務、賽事地點等，認辜有親自出席必要，因此准許11月2日至3日解除限制出境、出海，並葉建廷律師，如逾期未入境，依法沒入保證金。