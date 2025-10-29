快訊

辜仲諒11月2日欲赴杭州主持女子亞錦賽閉幕 高院准出境2天

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉銀行法、證券交易法特別背信罪，一審判7年8月徒刑，辜以第4屆亞洲女子棒球錦標賽將於11月2日舉行閉幕典禮，他須以亞洲棒協會長身分到中國杭州主持閉幕典禮，聲請暫時解除境管。

台灣高等法院裁定，辜仲諒提出2億保證金後，准予解除11月2日起至3日止的限制出境、出海及科技設備監控，並責付律師葉建廷。

辜仲諒為亞洲棒球協會總會會長，亞洲棒協於10月26日起在杭州主辦亞洲女子棒球錦標賽，辜認為須到場確認賽事閉幕流程並主持典禮，此次行程具公益性，有親自出席必要性與急迫性，聲請准暫時解除境管。

高院考量賽事性質、參與隊伍、辜仲諒與會性質、任務、賽事地點等，認辜有親自出席必要，因此准許11月2日至3日解除限制出境、出海，並葉建廷律師，如逾期未入境，依法沒入保證金。

至於辜仲諒聲請11月1日出境，高院認為沒有必要，此部分駁回。

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照
中國信託慈善基金會董事長辜仲諒。圖／聯合報系資料照

辜仲諒 律師 限制出境

相關新聞

辜仲諒11月2日欲赴杭州主持女子亞錦賽閉幕 高院准出境2天

中國信託慈善基金會董事長辜仲諒涉銀行法、證券交易法特別背信罪，一審判7年8月徒刑，辜以第4屆亞洲女子棒球錦標賽將於11月...

超商店員扮女騙9男孩不雅照 藏9951筆性影像判4年6月刑

莊姓男子在臉書、Instagram上化名女子「王蓉蓉」，誘騙9名男童與少年拍攝性影像，1名少年報警，莊被發現藏有9951...

特支費不實核銷...鄭文燦愛將蔣絜安涉貪 8萬交保

桃園市前市長鄭文燦任內的客家事務局長蔣絜安，被控用局長特支費買自己的鞋子與生活用品，不實核銷十八萬餘元。桃園地檢署前天搜...

紙扇打羅智強巴掌 邱議瑩認錯判拘役10日

民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地方法院審理，邱曾掌摑國民黨前立委李慶...

當幫傭卻被載到山上殺害 女凶手願解保險賠100萬...強調「非全部給」

泰配林怡如欲將雇用4天的違法泰國籍女移工Suthida丟包大武崙山區，Suthida識破反抗，林女砍殺對方多刀後棄屍。基...

偷拍短褲少婦畫面引羞恥感 嘉義男累犯再吃官司

嘉義一名施姓男子日前在大賣場內涉嫌偷拍短褲少婦下體隱私，遭少婦丈夫當場發現制止並報警，警方依據現場證據查扣其手機送辦。法...

