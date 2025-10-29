聽新聞
0:00 / 0:00
偷拍短褲少婦畫面引羞恥感 嘉義男累犯再吃官司
嘉義一名施姓男子日前在大賣場內涉嫌偷拍短褲少婦下體隱私，遭少婦丈夫當場發現制止並報警，警方依據現場證據查扣其手機送辦。法官審理其偷拍畫面引起性羞恥感，又是累犯，依「無故攝錄他人性影像罪」，判處有期徒刑6個月，得易科罰金。可上訴。
判決書指出，施姓男子於今年8月30日傍晚6時許，在嘉義市家樂福賣場內，見一名穿著短褲的少婦逛街時，起意偷拍。施男趁對方不注意，使用iPhone手機開啟錄影功能，將手機放在女子短褲下方，偷拍其大腿內側、臀部及內褲等隱私部位。遭被害人丈夫發現異狀，立刻上前制止並報警，警方到場後查扣施男手機，發現確有不當影片。
警方將施男依妨害性隱私罪嫌移送法辦。施男在警詢及偵查中均坦承犯行，與被害人夫婦證述情節相符。警方另取得現場監視器、扣押筆錄及翻拍畫面等證據，罪證明確。
法院審理，施男偷拍畫面足以引起性慾及羞恥感的身體隱私部位性影像，行為明顯侵害他人隱私與人格尊嚴。雖然犯後認罪，但沒有與被害人達成調解或賠償，態度未見積極悔意。又他曾於2023年間因妨害秘密案件遭台南地院判刑5月確定，去年3月才執行完畢，短短數月後即重犯相同態樣犯罪，顯示對刑罰反應力薄弱，依法構成累犯。依犯無故攝錄他人性影像罪，處有期徒刑6月，如易科罰金，以1千元折算1日。作案用的iPhone手機宣告沒收。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言