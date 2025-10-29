偷拍短褲少婦畫面引羞恥感 嘉義男累犯再吃官司

嘉義一名施姓男子日前在大賣場內涉嫌偷拍短褲少婦下體隱私，遭少婦丈夫當場發現制止並報警，警方依據現場證據查扣其手機送辦。法官審理其偷拍畫面引起性羞恥感，又是累犯，依「無故攝錄他人性影像罪」，判處有期徒刑6個月，得易科罰金。可上訴。

判決書指出，施姓男子於今年8月30日傍晚6時許，在嘉義市家樂福賣場內，見一名穿著短褲的少婦逛街時，起意偷拍。施男趁對方不注意，使用iPhone手機開啟錄影功能，將手機放在女子短褲下方，偷拍其大腿內側、臀部及內褲等隱私部位。遭被害人丈夫發現異狀，立刻上前制止並報警，警方到場後查扣施男手機，發現確有不當影片。

警方將施男依妨害性隱私罪嫌移送法辦。施男在警詢及偵查中均坦承犯行，與被害人夫婦證述情節相符。警方另取得現場監視器、扣押筆錄及翻拍畫面等證據，罪證明確。