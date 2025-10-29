聽新聞
前議員郭再添入監前落跑通緝 妻也因案牽連判刑科技監控4月
屏東縣前議員郭再添因非法地下匯兌案遭判刑4年定讞，今年5月入監前落跑通緝中，其陸籍妻王女因違反藥事法遭屏東地院判處有期徒刑6月、褫奪公權1年。為防止王女潛逃，屏東地院對王女實施科技監控，全案檢方已上訴二審。
有台商背景前議員郭再添是國民黨員，當選第17、18屆縣議員，本屆（第20屆）縣議員以無黨籍參選當選，但因案判刑定讞遭解職。2023年，郭再添與陸籍妻子王女遭屏東地檢署依違反公職人員選罷法、反滲透法、藥事法與醫療器材管理法等罪起訴。
屏檢起訴指出，郭再添的妻子王女為讓郭再添能順利當選議員，在郭再添的服務處，存放沒有經核准從大陸地區輸入的蓮花清瘟膠囊藥品，對有投票權人的刑求賄賂而約其投票權為一定行使的犯意，在2022年6月到8月，在王女經營的民宿臉書粉專發文，可以到服務處免費領取。
判決指出，王女發放的蓮花清瘟膠囊有清瘟解毒、宣肺泄熱等功能，該藥品發放給別人，不是自用，且沒有經核准從大陸地區輸入，屬於藥事法規範的禁藥。
合議庭指出，檢方沒有提出相關證據證明王女在粉專貼文後，發放蓮花清瘟膠囊藥品給哪些民眾，沒有證據證明是有投票權的人，難認定違反選罷法；檢方所提證據不足以證明王女有參與大陸地區滲透來源資助，因此變更起訴法條。
法院審理後，判王女違反藥事法第83條第1項轉讓禁藥罪，處有期徒刑6月，褫奪公權1年。全案檢方上訴二審。
前縣議員郭再添因從事非法地下匯兌案被判刑4年確定，今年5月入監前落跑，屏東地檢署今年5月23日發布通緝。郭再添先前也有落跑紀錄，未料司法防逃機制反應仍慢半拍。
郭再添的妻子王女今年8月22日一審屏東地院判刑6月、褫奪公權1年，屏東地院同步裁定防逃機制，王女要接受科技設備監控4個月（包含不得進入距海岸線100公尺內區域）。
