超商店員扮女騙9男孩不雅照 藏9951筆性影像判4年6月刑

莊姓男子在臉書、Instagram上化名女子「王蓉蓉」，誘騙9名男童與少年拍攝性影像，1名少年報警，莊被發現藏有9951筆兒少性影像。新北地方法院依兒童及少年性剝削防制條例判莊4年6月徒刑，另依無正當理由持有兒童或少年之性影像罪判4月得易科罰金之刑。案經上訴，台灣高等法院今駁回。

莊原是超商店員，從2024年1月至7月間犯案，在警詢、偵查和法院開庭時都坦承不諱。他表示，以女性「王蓉蓉」的身分在網路上交友，和被害少年、兒童談論情色，目的就是跟他們要性影像，因為「男生跟男生要性影像蠻怪的」，如果被害人知道他是男生，不會給他。

一名少年（15歲）說，與「王蓉蓉」聊天的時候，對方主動提起想要互相看對方私密處，「王蓉蓉」主動傳送女生裸露胸部、私密處的照片，他便「自拍」回報。另名少年（14歲）說，某日「王蓉蓉」突然加他臉書好友，雙方開始對話，一開始他拍攝有穿衣服的上半身照片給「王蓉蓉」，「王蓉蓉」傳送貝殼幣序號給他當獎勵，之後「王蓉蓉」要求換下半身且不穿褲子的照片，他便拍了裸照。

其餘的7名少年、兒童被騙的手法如出一轍，他們都沒見過「王蓉蓉」本人，也都認為對方是女生。

新北地院認為被害人都是兒童或少年，性自主判斷能力與性隱私保護能力不成熟，莊為了滿足私慾，竟以詐術或其他方法騙9人自行拍攝性影像，影響他們將來的人格正常發展，且報案人還因此精神狀態受創，依法判刑。