恐怖報復！桃園2年輕惡煞持刀埋伏狂砍 男連滾帶爬逃命釀右手截肢
桃園一名21歲吳姓男子與18歲賴姓男子涉嫌共謀，於今年4月17日晚間各自攜帶開山刀前往龜山區，埋伏並追砍吳姓友人。吳姓被害人身中數刀 ，強忍劇痛在地上翻滾求生，兩嫌見難以脫身才逃離現場，而吳、賴2人隔天向警方自首，桃園地檢署依殺人未遂罪嫌起訴。
起訴書指出，21歲吳男因不滿吳姓友人，與18歲賴男共謀報復。兩人得知吳姓被害人於今年4月17日晚間會出現在桃園市龜山區，便各自攜帶一把開山刀前往埋伏等候，於當晚11時44分許，見吳步出時，兩人隨即持刀自後追上，朝吳追殺砍刀。
對此吳姓被害人身中數刀，逃離過程中雖失足跌倒，仍在地上翻滾試圖逃命，吳男與賴男見難以準確攻擊且耗時過久，擔心無法脫身，便趕緊逃離現場，吳才免於一死。經路人通報送醫急救，吳姓被害人右手創傷性截肢、右手掌骨骨折、以及背部撕裂傷等傷害。
犯案的吳、賴2人事後知法難逃，於隔日帶著作案用的2把開山刀自首。檢方認定，兩名被告的行為均已構成刑法殺人未遂罪，所造成的身體受傷結果已為殺人未遂行為所吸收，不另論罪；檢方請求論以共同正犯，並對扣案的2把開山刀請求宣告沒收，依殺人未遂罪起訴。
