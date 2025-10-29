陸軍六軍團前上尉出租眷地A走千萬再延押2月 一審今將宣判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元，法院開庭時，李請求解除羈押，桃園地院調查後，仍裁定自本月22日起第二次延長羈押2個月，全案也已辯論終結，將於今午進行宣判。

延押裁定書指出，李振育於今年5月22日遭檢察官提起公訴，並於訊問時坦承犯行，卷內亦有相關事證支持，法院依刑事訴訟法第101條第1項第1、3款，認定其涉犯五年以上重罪，具羈押事由，於是自5月22日起裁定羈押三個月，並於8月22日延長羈押兩月。

本次延押裁定是因為原先的延長羈押期限將於10月21日屆滿，法院於9月24日庭訊後，再次訊問被告後，認定其犯罪嫌疑仍屬重大，且逃亡風險未除，羈押必要性依然存在，遂依刑事訴訟法第108條第1項、第5項規定，裁定再延長羈押兩個月。

陸軍第六軍團前上尉軍官李振育（紅衣者）出租眷地A千萬涉貪潛逃，由於仍有逃亡之虞，桃園地院近日裁定將他再次延長羈押兩個月，全案已辯論終結，將於今午進行宣判。記者黃仲明／攝影
陸軍第六軍團前上尉軍官李振育（紅衣者）出租眷地A千萬涉貪潛逃，由於仍有逃亡之虞，桃園地院近日裁定將他再次延長羈押兩個月，全案已辯論終結，將於今午進行宣判。記者黃仲明／攝影

