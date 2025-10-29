聽新聞
0:00 / 0:00

桃園經發局傳弊 涉收賄科長交保

聯合報／ 記者陳俊智／桃園報導

桃園地檢署偵辦桃園市經發局弊案，訊後諭知科長施合隆10萬元交保，已退休秦姓聘用助理收押。記者陳俊智/攝影
桃園地檢署偵辦桃園市經發局弊案，訊後諭知科長施合隆10萬元交保，已退休秦姓聘用助理收押。記者陳俊智/攝影
桃園市經濟發展局爆出科長施合隆涉嫌收受業者賄款，並在審核工廠擴廠時放水，桃園地檢署指揮廉政署偵辦後，前日搜索經發局辦公室與其住處，昨凌晨10萬元交保；全案另有經發局已退休秦姓聘用助理和蕭姓、吳姓2名業者列被告，檢方聲押3人，法院裁定秦、蕭2人准押，吳30萬元交保。

據了解，2023年間桃園一家工廠欲擴廠，向市府申請土地毗鄰案件，但疑似因條件不符未過，廠商為求解套，竟拿出300萬元欲向時任經發局副局長熊勇智行賄，當時熊見狀後拒絕並退回賄款，隨即向政風處報告。

桃園地檢署偵辦此案，一查發現經發局時任工業行政科科長、現任商業發展科科長施合隆涉嫌收取該廠商數10萬元賄款，前日由檢察官涂又臻指揮廉政署肅貪組搜索經發局辦公室與施合隆住家，並以被告身分將其帶回訊問，另帶回2名承辦員和已調任秘書處的熊勇智以證人身分詢問。

檢方指出，檢察官以證人身分約談熊勇智，訊後請回，施合隆因罪嫌重大，第一時間即以被告身分拘提，已退休的秦姓助理經訊問後認定收賄罪嫌重大，從證人身分轉為被告。

檢方表示，施合隆涉犯公務員對職務上行為收受賄賂罪，雖罪嫌重大，但無羈押必要，訊後諭知10萬元交保；秦姓助理與蕭、吳2名業者除罪嫌重大，也有串滅證之虞，昨凌晨向法院聲押禁見。

經發局長張誠目前人在國外出差，昨凌晨也透過臉書對基層喊話，指內部啟動代理與流程總檢，確保服務不中斷。

延伸閱讀

桃園經發局員工涉收賄 涉案人分別交保和羈押禁見

民進黨議員掛看板催選桃園市長 何志偉：若有機會全力以赴

桃園經發局官員涉貪 內部啟動代理與流程總檢

桃園客家局前局長蔣絜安涉貪 18萬不法所得用途曝光

相關新聞

桃園經發局傳弊 涉收賄科長交保

桃園市經濟發展局爆出科長施合隆涉嫌收受業者賄款，並在審核工廠擴廠時放水，桃園地檢署指揮廉政署偵辦後，前日搜索經發局辦公室...

陸軍六軍團前上尉出租眷地A走千萬再延押2月 一審今將宣判

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元...

京華城案 張景森稱沈慶京陷牢獄之災很慘 柯文哲反酸

台北地方法院審理京華城案，針對京華城允建樓地板面積是否為一次性保障，前政務委員張景森作證時表示，他深深不以為然，並表示過...

特支費不實核銷...鄭文燦愛將蔣絜安涉貪 8萬交保

桃園市前市長鄭文燦任內的客家事務局長蔣絜安，被控用局長特支費買自己的鞋子與生活用品，不實核銷十八萬餘元。桃園地檢署前天搜...

紙扇打羅智強巴掌 邱議瑩認錯判拘役10日

民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地方法院審理，邱曾掌摑國民黨前立委李慶...

估不法獲利1500萬！高雄大寮農地遭濫倒 2業者收押

大寮區山仔頂段農地9月被高雄市議員李雅靜踢爆違法回填廢土，雄檢經多日蒐證，前天發動搜索，傳拘司機、清運業者等19人到案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。