桃園經發局傳弊 涉收賄科長交保

桃園地檢署偵辦桃園市經發局弊案，訊後諭知科長施合隆10萬元交保，已退休秦姓聘用助理收押。記者陳俊智/攝影 桃園市經濟發展局爆出科長施合隆涉嫌收受業者賄款，並在審核工廠擴廠時放水，桃園地檢署指揮廉政署偵辦後，前日搜索經發局辦公室與其住處，昨凌晨10萬元交保；全案另有經發局已退休秦姓聘用助理和蕭姓、吳姓2名業者列被告，檢方聲押3人，法院裁定秦、蕭2人准押，吳30萬元交保。

據了解，2023年間桃園一家工廠欲擴廠，向市府申請土地毗鄰案件，但疑似因條件不符未過，廠商為求解套，竟拿出300萬元欲向時任經發局副局長熊勇智行賄，當時熊見狀後拒絕並退回賄款，隨即向政風處報告。

桃園地檢署偵辦此案，一查發現經發局時任工業行政科科長、現任商業發展科科長施合隆涉嫌收取該廠商數10萬元賄款，前日由檢察官涂又臻指揮廉政署肅貪組搜索經發局辦公室與施合隆住家，並以被告身分將其帶回訊問，另帶回2名承辦員和已調任秘書處的熊勇智以證人身分詢問。

檢方指出，檢察官以證人身分約談熊勇智，訊後請回，施合隆因罪嫌重大，第一時間即以被告身分拘提，已退休的秦姓助理經訊問後認定收賄罪嫌重大，從證人身分轉為被告。

檢方表示，施合隆涉犯公務員對職務上行為收受賄賂罪，雖罪嫌重大，但無羈押必要，訊後諭知10萬元交保；秦姓助理與蕭、吳2名業者除罪嫌重大，也有串滅證之虞，昨凌晨向法院聲押禁見。

經發局長張誠目前人在國外出差，昨凌晨也透過臉書對基層喊話，指內部啟動代理與流程總檢，確保服務不中斷。