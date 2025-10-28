當幫傭卻被載到山上殺害 女凶手願解保險賠100萬...強調「非全部給」

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

泰配林怡如欲將雇用4天的違法泰國籍女移工Suthida丟包大武崙山區，Suthida識破反抗，林女砍殺對方多刀後棄屍。基隆地院國民法官庭依殺人罪判林女14年6月徒刑，因羈押期限11月8日屆滿，台灣高等法院開訊問庭，林女突稱想解除儲蓄險，以100萬元和被害家屬和解。當法官詢問是哪家保險業者時，林女強調「我不要全部拿（指賠償）喔」。

林怡如（46歲）原籍泰國，以移工身分來台，與台灣人結婚而取得我國國籍，但婚姻關係不順而離婚，一對兒女分別已21歲、17歲。林女在臉書「小鬼找工作」社團刊登廣告招聘幫傭，持觀光簽證來台、逾期停留年餘的Suthida看到廣告後，隨即與林女聯繫，去年5月6日由男友帕譚亞陪同至林女位.於基隆中正區住處樓下，Suthida上樓後即在林女住處工作，並住在林女客廳外推之處。

林怡如聘用違法移工4天，5月10日晚間6點53分騎車載Suthida蓄意「丟包」在山上，Suthida不依，兩人起爭執。林女一怒之下，拿安全帽毆打Suthida頭部數下，Suthida頭部鈍傷、小腦挫傷破裂，林女再以利刃朝被害人揮砍、追擊，Suthida的左肱動脈被刺破，大量出血死亡。11日清晨6點14分，Suthida被人發現死在大武崙產業道路旁的草叢中。

一審審理時，林怡如否認有殺人犯意，雖口頭表示抱歉，但答辯中一再責怪被害人不願留下，執意跟隨才導致悲劇；合議庭認為她沒有悔意，也未實質對被害人家屬賠償。

林女的律師主張，林女非故意殺人，案發時因精神疾病發作，致辨識能力顯著降低，涉犯7年以上傷害致死罪或遺棄致死罪，而非殺人罪。但經鑑定，林女當時精神狀況正常，一審判14年6月徒刑。

案經上訴，高院排定11月5日審理，今則開延押訊問庭。法官詢問林怡如的健康狀況，林女答稱「精神不好要吃藥」，並說吃藥才能「恢復記憶」、控制情緒，讓心情開朗；檢察官認為羈押理由依然存在，建請延長羈押。

林怡如表示她不會逃亡，並說如果要逃，案發後就不會待在家裡睡覺。接著，她向法官表示有話想補充，聲稱願意拿100萬元和被害家屬和解，不過錢存在泰國的銀行，母親因非存款人，無法動用。

法官質疑林怡如的泰國存款「無法領出」，這時她又表示曾經請「中國信託」的業務員幫忙買「富邦人壽」的儲蓄險，她願意解約，同樣拿100萬元來賠償。法官疑惑為何向中國信託的業務員買富邦的保險？林女又表示「小孩不知情」，也無人能處理，法官表示將設法函詢保險公司是否真有保險契約，林女突然大聲說「我不要全部拿喔，只要拿100萬元」。

庭訊結束前，林怡如又向法官表示要「通譯」，理由是「通譯有問題」，全場錯愕。

泰配林怡如違法聘泰籍女子Suthida當幫傭，卻殺害棄屍，基隆地院國民法官庭依殺人罪判她14年6月徒刑，案件現由台灣高等法院審理。記者王宏舜／攝影
泰配林怡如違法聘泰籍女子Suthida當幫傭，卻殺害棄屍，基隆地院國民法官庭依殺人罪判她14年6月徒刑，案件現由台灣高等法院審理。記者王宏舜／攝影

