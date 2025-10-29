紙扇打羅智強巴掌 邱議瑩認錯判拘役10日

民進黨立委邱議瑩用扇子打國民黨立委羅智強耳光，台北地院審理，依強暴侮辱罪判處邱女拘役10日，得易科罰金1萬元。圖／羅智強辦公室提供

民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地方法院審理，邱曾掌摑國民黨前立委李慶華被判拘役仍未警惕，行為實屬不該，考量認罪及提升醫療產業創新等，依強暴侮辱罪處拘役十日，得易科罰金一萬元；可上訴。

邱議瑩說，當時她在立法院行為確實失當，因處理再生醫療法過程經歷非常多挫折，她承認當時犯下錯誤，謝謝法官體察當時情境從輕量刑，她完全接受，希望未來自己行為上能更謹慎，也感謝法官看見她在再生醫療法的努力。

羅智強說，邱有三個第一名，暴力第一名、天坑第一名、踹門第一名，他唯一支持邱代表民進黨參選高雄市長，他只是幫社會大眾爭公道，讓暴力慣犯受到法律制裁，非常欣慰法院判邱拘役，讓他成為「讓邱有前科的人」。

立院去年五月廿八日討論立院職權行使法案，邱見羅在議場直播指控民進黨以其他議案干擾、延滯議程，走到羅面前稱「你是沒被打過喔」，以紙扇揮向羅左臉。民事部分法官判邱應賠償羅廿萬元，羅另告邱刑事犯罪；檢方認定邱涉犯強暴公然侮辱罪，聲請簡易判決處刑。

法官認為，邱與羅同為立委、都是成年人，遇爭端應尋求理性態度溝通，秉持理性問政、維護議會秩序，邱在二○○九年就因不滿國民黨前立委李慶華發言而出手掌摑，判拘役卅日確定，卻仍未能習得刑罰的教訓及警惕。

判決指出，邱的行為實屬不該，考量邱認罪，事後在臉書坦認錯誤，兼衡邱顧及罹癌患者面對病痛及治療的煎熬、致力提升醫療產業創新，依強暴侮辱罪處拘役十日，得易科罰金。