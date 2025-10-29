特支費不實核銷...鄭文燦愛將蔣絜安涉貪 8萬交保

桃園市客家事務局前局長蔣絜安。圖／聯合報系資料照片

桃園市前市長鄭文燦任內的客家事務局長蔣絜安，被控用局長特支費買自己的鞋子與生活用品，不實核銷十八萬餘元。桃園地檢署前天搜索約談蔣，認定涉犯貪汙治罪條例利用職務詐領財物、刑法使公務員登載不實罪，但考量她供出犯行與繳回犯罪所得，命以八萬元交保。

據了解，擔任直轄市局處首長每月特支費近四萬元，可用於紅白帖、交際應酬、送禮、犒勞下屬等項目，但不能用於只對自己或家屬有利的項目；五十七歲蔣絜安於二○一五至二○一八年擔任桃市客家局長時，涉嫌用特支費購買自己的鞋子和生活用品，命人以不實名目核銷，金額總計十八萬餘元。

桃園地檢署前天指揮桃園市調查處，搜索蔣絜安住處與公司等三處，帶回蔣與二名證人訊問；蔣坦承犯行，並繳回不法所得，檢方認定無羈押必要，訊後令交保。

蔣絜安被外界視為鄭文燦愛將，她被鄭延攬進入市府，選立委時鄭也為她站台。有綠營人士說，蔣挪用特支費案，恐衝擊明年地方選舉。

蔣絜安是媒體人出身，為桃市升格直轄市首任客家局長，二○一六年被提名民進黨不分區立委，二○一八年遞補立委，二○二○年參選立委落敗，隔年擔任民進黨中央黨部客家事務部主任；二○二三年因台大國發所論文涉抄襲被撤銷學位，中央大學客家研究所碩士論文也被質疑找槍手代筆，請辭民進黨客家部主任，漸淡出政壇。