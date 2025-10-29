京華城案 張景森稱沈慶京陷牢獄之災很慘 柯文哲反酸

台北地院28日傳喚北市前都發局長張景森作證。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理京華城案，針對京華城允建樓地板面積是否為一次性保障，前政務委員張景森作證時表示，他深深不以為然，並表示過去在政府部門都在圖利的陰影下做事；張還說，威京集團主席沈慶京還為此有牢獄之災，他覺得悲慘。

聽完張景森的證詞，民眾黨前主席柯文哲說，他心情不是難過、不是悲傷，被關一年還在討論法令，張說在圖利陰影下度過，那是因沒選舉，如有選舉，張會坐他位子（被告席）。

台北地院針對京華城案昨傳張景森作證，針對京華城允建樓地板面積十二萬二八四平方公尺是否為一次性保障，他認為若要講是「一次性」，那就要拿出依據，但並沒有拿出來，因此他對此深深不以為然，並指京華城案是個悲慘的案例。

沈慶京表示，張景森在陳水扁市長時期擔任都發局局長四年，那時京都建設替京華城完成捐二千四百坪土地，另外被額外要求捐款二點二億元興建偶戲博物館，市府才核准京華城球體建築的容積率是百分之六七八點九一。

張景森昨天出庭時稱，卅年後看覺得不可思議，不知「一次性」從何而來，如市府當年表明一次性，相信京華城不會答應；市府有關一次性解說站不住腳，收回允建樓地板面積要有理由，他對「圖利」非常不喜歡這個罪，他於政府部門都在圖利陰影下做事，有些案子容積給到超出想像，要違背法令才算犯罪，但是違法或行政違失須釐清。

檢察官說，張景森任都發局長是一九九四至一九九八年，沒處理到二○一八年京華城問題，樓地板面積已有行政法院確定判決。

另外，針對檢方指控柯文哲侵占ＫＰ ＳＨＯＷ選舉募款盈餘七十七萬元，法院昨傳喚ＫＰ ＳＨＯＷ主辦人尼奧公司負責人戴利玲作證，戴利玲稱，ＫＰ ＳＨＯＷ是商業演唱會，無關政治。

戴利玲說，辦演唱會全程沒有宣傳政治及提到募款、選舉；被問到票價八八○○元算不算貴？她說，與一般藝人差不多，「柯文哲知名度與ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ不相上下」。

柯文哲當庭向法官表示，戴利玲作證與傳喚年代集團創辦人邱復生作證一樣，「法官你會不會覺得是在浪費生命？」「這真的是在浪費時間」。檢察官說，民眾黨內部溝通、外部文宣都指演唱會是募款性質，不能改變演唱會募款本質。