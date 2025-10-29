聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案 張景森稱沈慶京陷牢獄之災很慘 柯文哲反酸

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北報導

台北地院28日傳喚北市前都發局長張景森作證。記者蘇健忠／攝影
台北地院28日傳喚北市前都發局長張景森作證。記者蘇健忠／攝影

台北地方法院審理京華城案，針對京華城允建樓地板面積是否為一次性保障，前政務委員張景森作證時表示，他深深不以為然，並表示過去在政府部門都在圖利的陰影下做事；張還說，威京集團主席沈慶京還為此有牢獄之災，他覺得悲慘。

聽完張景森的證詞，民眾黨前主席柯文哲說，他心情不是難過、不是悲傷，被關一年還在討論法令，張說在圖利陰影下度過，那是因沒選舉，如有選舉，張會坐他位子（被告席）。

台北地院針對京華城案昨傳張景森作證，針對京華城允建樓地板面積十二萬二八四平方公尺是否為一次性保障，他認為若要講是「一次性」，那就要拿出依據，但並沒有拿出來，因此他對此深深不以為然，並指京華城案是個悲慘的案例。

沈慶京表示，張景森在陳水扁市長時期擔任都發局局長四年，那時京都建設替京華城完成捐二千四百坪土地，另外被額外要求捐款二點二億元興建偶戲博物館，市府才核准京華城球體建築的容積率是百分之六七八點九一。

張景森昨天出庭時稱，卅年後看覺得不可思議，不知「一次性」從何而來，如市府當年表明一次性，相信京華城不會答應；市府有關一次性解說站不住腳，收回允建樓地板面積要有理由，他對「圖利」非常不喜歡這個罪，他於政府部門都在圖利陰影下做事，有些案子容積給到超出想像，要違背法令才算犯罪，但是違法或行政違失須釐清。

檢察官說，張景森任都發局長是一九九四至一九九八年，沒處理到二○一八年京華城問題，樓地板面積已有行政法院確定判決。

另外，針對檢方指控柯文哲侵占ＫＰ ＳＨＯＷ選舉募款盈餘七十七萬元，法院昨傳喚ＫＰ ＳＨＯＷ主辦人尼奧公司負責人戴利玲作證，戴利玲稱，ＫＰ ＳＨＯＷ是商業演唱會，無關政治。

戴利玲說，辦演唱會全程沒有宣傳政治及提到募款、選舉；被問到票價八八○○元算不算貴？她說，與一般藝人差不多，「柯文哲知名度與ＢＬＡＣＫ ＰＩＮＫ不相上下」。

柯文哲當庭向法官表示，戴利玲作證與傳喚年代集團創辦人邱復生作證一樣，「法官你會不會覺得是在浪費生命？」「這真的是在浪費時間」。檢察官說，民眾黨內部溝通、外部文宣都指演唱會是募款性質，不能改變演唱會募款本質。

張景森 柯文哲 募款 京華城案 沈慶京 民眾黨 檢察官 侵占 容積率

延伸閱讀

張景森談圖利 柯文哲：若有選舉你就會坐在我這

京華城樓地板收回沒道理？張景森：女兒帶回家也要給「家暴」理由

京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

京華城等案開庭傳喚張景森、沈慶京 柯文哲要求旁聽

相關新聞

桃園經發局傳弊 涉收賄科長交保

桃園市經濟發展局爆出科長施合隆涉嫌收受業者賄款，並在審核工廠擴廠時放水，桃園地檢署指揮廉政署偵辦後，前日搜索經發局辦公室...

陸軍六軍團前上尉出租眷地A走千萬再延押2月 一審今將宣判

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元...

京華城案 張景森稱沈慶京陷牢獄之災很慘 柯文哲反酸

台北地方法院審理京華城案，針對京華城允建樓地板面積是否為一次性保障，前政務委員張景森作證時表示，他深深不以為然，並表示過...

特支費不實核銷...鄭文燦愛將蔣絜安涉貪 8萬交保

桃園市前市長鄭文燦任內的客家事務局長蔣絜安，被控用局長特支費買自己的鞋子與生活用品，不實核銷十八萬餘元。桃園地檢署前天搜...

紙扇打羅智強巴掌 邱議瑩認錯判拘役10日

民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地方法院審理，邱曾掌摑國民黨前立委李慶...

估不法獲利1500萬！高雄大寮農地遭濫倒 2業者收押

大寮區山仔頂段農地9月被高雄市議員李雅靜踢爆違法回填廢土，雄檢經多日蒐證，前天發動搜索，傳拘司機、清運業者等19人到案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。