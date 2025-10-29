聽新聞
0:00 / 0:00

傅崐萁提告6罪 張峻反批抹黑

聯合報／ 記者王思慧／花蓮報導

立委傅崐萁（左）昨天到花蓮地檢署按鈴提告議長張峻，律師許正次（中）、國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（右）陪同。記者王思慧／攝影
立委傅崐萁（左）昨天到花蓮地檢署按鈴提告議長張峻，律師許正次（中）、國民黨花蓮縣黨部主委盧新榮（右）陪同。記者王思慧／攝影

國民黨花蓮立委傅崐萁、議長張峻前天爆激烈衝突，傅昨天由律師陪同按鈴控張等人涉違反妨害公務等6罪嫌，稱「不容許用暴力相向的方式破壞民主法治」。張認為「為災民踹這一腳，被告很值得」，強調未施暴，反而是傅一直抹黑他和災民為黑道、民主之恥等涉妨害名譽，將蒐證反控。

國民黨立委傅崐萁、鄭天財與縣府團隊，前天在花蓮光復鄉辦「堰塞湖災區重建座談會」，議長張峻不滿未被通知，到場衝進會場踢桌抗議，雙方激烈衝突。

傅崐萁、律師許正次昨赴花蓮地檢署，控告張峻涉違反妨害公務、聚眾施強暴脅迫、傷害、強制、恐嚇、集會遊行法6罪。

傅崐萁說，馬太鞍溪堰塞湖潰決造成嚴重水災，才由光復鄉公所邀光復、鳳林村里鄰長，討論如何比照南部丹娜絲颱風風災，盡快通過救助方案，且開放所有人進場。

但本月26日晚間就已接獲「有人要鬧場」消息，座談會當天也到鳳林警分局備案，卻還是按對方劇本演出。

「為災民踹這一腳，被告很值得。」張峻表示，「最不配講民主的就是傅崐萁」，座談會現場很多民眾、媒體錄影，證據會說話，他未對傅崐萁施暴，但對傅不斷抹黑他是黑道等妨害名譽部分，一定提告。

據了解，座談會由傅崐萁和鄭天財發起，請光復鄉公所代邀村里鄰長到場。鄉長林清水說，只邀村里鄰長，議員都沒有邀請，現場議員是自行前往。

傅崐萁 張峻

延伸閱讀

踹傅崐萁桌子遭提告 張峻：為了災民被告很值得

光復災民被擋座談會門外抗議 傅崐萁：沒有場地容納8千600名災民

傅崐萁告張峻6罪批暴力破壞民主法治 張峻反控抹黑造謠

張峻踹桌怒罵傅崐萁 國民黨花蓮縣議會黨團發聲明：譴責暴力

相關新聞

京華城案 張景森稱沈慶京陷牢獄之災很慘 柯文哲反酸

台北地方法院審理京華城案，針對京華城允建樓地板面積是否為一次性保障，前政務委員張景森作證時表示，他深深不以為然，並表示過...

特支費不實核銷...鄭文燦愛將蔣絜安涉貪 8萬交保

桃園市前市長鄭文燦任內的客家事務局長蔣絜安，被控用局長特支費買自己的鞋子與生活用品，不實核銷十八萬餘元。桃園地檢署前天搜...

紙扇打羅智強巴掌 邱議瑩認錯判拘役10日

民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地方法院審理，邱曾掌摑國民黨前立委李慶...

當幫傭卻被載到山上殺害 女凶手願解保險賠100萬...強調「非全部給」

泰配林怡如欲將雇用4天的違法泰國籍女移工Suthida丟包大武崙山區，Suthida識破反抗，林女砍殺對方多刀後棄屍。基...

桃園經發局傳弊 涉收賄科長交保

桃園市經濟發展局爆出科長施合隆涉嫌收受業者賄款，並在審核工廠擴廠時放水，桃園地檢署指揮廉政署偵辦後，前日搜索經發局辦公室...

陸軍六軍團前上尉出租眷地A走千萬再延押2月 一審今將宣判

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。