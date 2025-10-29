90萬換清潔隊員職位！涉收賄賣職 屏東竹田鄉長判3年10月

屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪汙，屏東地院判有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。圖／聯合報系資料照片

屏東縣竹田鄉長吳振中涉嫌收取謝姓女鄉民90萬元，幫謝女的女婿安排鄉內清潔隊員職位，屏東地院昨依不違背職務收受賄賂罪判刑3年10月，褫奪公權4年；依法吳振中即日起停職，縣府表示，停職期間會指派人代理鄉長。

吳振中2022年11月當選鄉長，但他未就任前，謝婦便請託吳振中協助，讓她女婿可以到公所清潔隊員任職。

隔年1月謝婦詢問有無機會安排女婿當清潔隊員，吳表示有職缺，謝婦以OK手勢詢問「是否需要這個（暗指金錢）」，吳說「90」，謝婦便於春節親自交付90萬元給吳振中，同年4月竹田鄉公所公告徵選清潔隊員，謝婦女婿成功錄取。

屏東地檢署去年11月啟動調查，當時吳被依貪汙治罪條例聲押禁見，縣府依法指派縣府參議黃道東代理鄉長。今年1月全案偵結，吳被依貪汙罪嫌起訴，移審屏東地院後獲50萬元交保，限制出海出境，並復職鄉長。

經地院審理，昨認定吳振中構成貪汙，依不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，已繳交犯罪所得90萬元沒收。。縣府表示，依地方制度法規定，吳振中依法須停止鄉長職務，停職期間，將由縣政府派員代理鄉長。