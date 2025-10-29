聽新聞
估不法獲利1500萬！高雄大寮農地遭濫倒 2業者收押
大寮區山仔頂段農地9月被高雄市議員李雅靜踢爆違法回填廢土，雄檢經多日蒐證，前天發動搜索，傳拘司機、清運業者等19人到案，前天深夜複訊後，王姓、黃姓業者因主導濫倒，被檢方依廢棄物清理法聲押獲准，其餘人交保或無保候傳。
李雅靜接獲陳情，大寮區山仔頂大排旁3處優質農地遭違法傾倒土方「整片綠油油良田變成寸草不生」，怒批市府裝聾作啞，讓良田毀於一旦。當時高雄市環保局前往稽查，該土地堆置廢土疑為疏濬或開挖地下室的土方，在農地上堆置成「大平台」，立即依廢清法開罰地主900萬元。
雄檢獲報後，由主任檢察官陳彥竹、檢察官許萃華指揮偵辦，9月22日許萃華先與保七總隊前往現勘，採證後積極蒐證，並先傳喚方姓地主、杜姓承租人等人到案，複訊後交保候傳。
檢警經多日蒐證，前天由陳彥竹率檢察官林恒翠、蔡佩欣、薛名甫指揮保七總隊，兵分多路至高雄、雲林等地搜索，扣得13輛砂石車、拘提19人到案。
檢警調查，該土地由王姓、黃姓業者主導，向地主租地後，由黃男向建築工地聯繫清運廢土，王男則負責聯繫司機，將工地開挖、打除的廢土或營建廢棄物運至該地傾倒，估不法獲利至少1500萬餘元。
檢方前晚複訊後，王姓、黃姓業者，因不具廢棄物清除、處理許可執照，且仍有共犯未到案，訊後依廢清法向法院聲押獲准，其餘涉案司機則交保候傳。
