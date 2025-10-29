聽新聞
0:00 / 0:00

估不法獲利1500萬！高雄大寮農地遭濫倒 2業者收押

聯合報／ 記者張議晨／高雄報導

高雄市議員李雅靜接獲陳情，發現大寮區有農地被非法回填廢棄物，雄檢前天發動搜索，聲押兩主嫌獲准，並查扣13輛砂石車。圖／讀者提供
高雄市議員李雅靜接獲陳情，發現大寮區有農地被非法回填廢棄物，雄檢前天發動搜索，聲押兩主嫌獲准，並查扣13輛砂石車。圖／讀者提供

大寮區山仔頂段農地9月被高雄市議員李雅靜踢爆違法回填廢土，雄檢經多日蒐證，前天發動搜索，傳拘司機、清運業者等19人到案，前天深夜複訊後，王姓、黃姓業者因主導濫倒，被檢方依廢棄物清理法聲押獲准，其餘人交保或無保候傳。

李雅靜接獲陳情，大寮區山仔頂大排旁3處優質農地遭違法傾倒土方「整片綠油油良田變成寸草不生」，怒批市府裝聾作啞，讓良田毀於一旦。當時高雄市環保局前往稽查，該土地堆置廢土疑為疏濬或開挖地下室的土方，在農地上堆置成「大平台」，立即依廢清法開罰地主900萬元。

雄檢獲報後，由主任檢察官陳彥竹、檢察官許萃華指揮偵辦，9月22日許萃華先與保七總隊前往現勘，採證後積極蒐證，並先傳喚方姓地主、杜姓承租人等人到案，複訊後交保候傳。

檢警經多日蒐證，前天由陳彥竹率檢察官林恒翠、蔡佩欣、薛名甫指揮保七總隊，兵分多路至高雄、雲林等地搜索，扣得13輛砂石車、拘提19人到案。

檢警調查，該土地由王姓、黃姓業者主導，向地主租地後，由黃男向建築工地聯繫清運廢土，王男則負責聯繫司機，將工地開挖、打除的廢土或營建廢棄物運至該地傾倒，估不法獲利至少1500萬餘元。

檢方前晚複訊後，王姓、黃姓業者，因不具廢棄物清除、處理許可執照，且仍有共犯未到案，訊後依廢清法向法院聲押獲准，其餘涉案司機則交保候傳。

高雄市 農地 檢察官 廢棄物

延伸閱讀

高雄大寮農地遭濫倒廢土填成「大平台」 雄檢傳拘19人聲押2主嫌獲准

嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

高雄統嶺山區濫倒1.4萬立方廢土 暴利手法曝光..復原估要近2億元

影／大峽谷、柏油山爭議未休 議員又爆大寮「爐碴山」堆置15年未清

相關新聞

桃園經發局傳弊 涉收賄科長交保

桃園市經濟發展局爆出科長施合隆涉嫌收受業者賄款，並在審核工廠擴廠時放水，桃園地檢署指揮廉政署偵辦後，前日搜索經發局辦公室...

陸軍六軍團前上尉出租眷地A走千萬再延押2月 一審今將宣判

陸軍第六軍團指揮部軍眷服務組前上尉工程官李振育，利用管理眷村土地之便，偽造租任契約、盜刻軍印、詐領租金與工程款達千餘萬元...

京華城案 張景森稱沈慶京陷牢獄之災很慘 柯文哲反酸

台北地方法院審理京華城案，針對京華城允建樓地板面積是否為一次性保障，前政務委員張景森作證時表示，他深深不以為然，並表示過...

特支費不實核銷...鄭文燦愛將蔣絜安涉貪 8萬交保

桃園市前市長鄭文燦任內的客家事務局長蔣絜安，被控用局長特支費買自己的鞋子與生活用品，不實核銷十八萬餘元。桃園地檢署前天搜...

紙扇打羅智強巴掌 邱議瑩認錯判拘役10日

民進黨立委邱議瑩不滿國民黨立委羅智強在議場以手機直播，拿紙扇打羅巴掌，羅提告。台北地方法院審理，邱曾掌摑國民黨前立委李慶...

估不法獲利1500萬！高雄大寮農地遭濫倒 2業者收押

大寮區山仔頂段農地9月被高雄市議員李雅靜踢爆違法回填廢土，雄檢經多日蒐證，前天發動搜索，傳拘司機、清運業者等19人到案，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。