桃園經發局員工涉收賄 涉案人分別交保和羈押禁見

桃園市經發局某科長涉收廠商賄款，桃檢調查後今天以新台幣10萬元交保，另聲押經發局退休秦姓助理和蕭姓、吳姓2業者，桃園地院裁定秦姓助理及蕭男羈押禁見、吳姓業者交保。

據了解，案件發生於2023年間，當時桃園市一家工廠申請以鄰地擴廠，但疑似因條件不符而卡關，廠商為求解套，以300萬元向時任經濟發展局副局長熊勇智行賄，但熊勇智拒不接受，除向政風處報告並退回賄款。

案件經政風處通報廉政署報請桃園地方檢察署指揮偵辦，經檢察官追查發現，時任工業行政科的施姓科長涉收數十萬元賄款，經檢察官向法院聲請搜索票，昨天上午前往搜索，並以被告身分將科長帶回訊問，另外也帶回2名承辦員，至於已調任秘書處的熊勇智則以證人身分傳喚詢問。

桃檢今天稍早表示，檢察官昨天搜索相關人住居及辦公處所共15處，約談蕭姓、吳姓業者、時任經發局科長的施男等7人。並以證人身分約談時任經發局副局長熊勇智，訊後請回，另名已退休秦姓助理經訊問後認定收賄罪嫌重大，從證人身分轉為被告。訊後認為施男、秦姓助理、蕭姓及吳姓業者4人犯罪嫌疑重大，但施男無羈押必要，以10萬元具保，並於今天凌晨向法院聲請其餘3人羈押禁見。

桃園地方法院審理時蕭男否認犯罪，但經人指證，加上案情晦暗不明風險甚高，需透過共同被告、證人證詞相互勾稽，始能搭配調查所得知客觀證據以發現真實，因此裁定羈押禁見；秦姓助理坦承部分收受金錢行為，但否認涉犯收受賄賂，因經手案件多且案件未臻明朗有勾串可能，也裁定羈押禁見；吳姓業者坦承犯行且逐一交代，諭知30萬元交保。