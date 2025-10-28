張景森談圖利 柯文哲：若有選舉你就會坐在我這

台北地方法院審理京華城及柯文哲政治獻金案，28日午後傳喚前政務委員張景森（圖）出庭作證。中央社 北院審理京華城案，今天傳喚前行政院政務委員張景森。張景森證稱，在政府部門時他都在圖利陰影下做事。柯文哲則說，那是張景森沒有選舉，若有選舉「你就會坐在我這個位子」。

台北地檢署偵辦京華城案、柯文哲政治獻金案，去年底依貪污治罪條例違背職務收受賄賂、圖利、公益侵占與背信等罪嫌起訴前台北市長柯文哲、威京集團主席沈慶京、台北市議員應曉薇等11人，具體求處柯文哲總計28年6月徒刑。

沈慶京主張，曾任台北市都發局長的張景森曾在監察院調查時提到，京華城樓地板面積是永久性保障，而非僅是一次性，因此聲請張景森作證。台北地方法院今天傳喚張景森到庭，由檢辯交互詰問。

張景森說，「一次性」是當年見解，但拿不出證據，如果北市府當年表明是「一次性」，相信京華城不會答應，否則「搞了30年回到原來的樣子」，沈慶京還為此有牢獄之災，真是一個悲慘的案子。

張景森表示，他個人對「圖利」一詞非常敏感，非常不喜歡這個罪，他在政府部門時都在圖利的陰影下做事，有圖利要違背法令才算犯罪，但究竟是違法還是行政違失，有待進一步釐清。

柯文哲發言表示，張景森提到在政府工作10幾年來，都在圖利罪的陰影下度過，「那是因為你（張景森）沒有選舉，如果你有選舉你就會坐在我這個位子（被告席）」。

他說，京華城送研議後他就沒在管，檢察官如果有不滿，應該要起訴都委會，怎麼會找他的麻煩，他沒干涉都委會，過程也都公開透明，一切攤在陽光下，「就這樣，一切交給上帝決定」。