快訊

台壽砸150億延長LaLaport南港地上權40年 看好長期商機續航

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

趙露思「零賠償解約」成功脫身！17億違約金全免 新東家2大條件曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

擔心淪詐騙人頭帳戶仍鋌而走險 判有期徒刑4月

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

陳姓女子提供5家金融機構的金融卡給詐欺集團，被用來以投資、購物、假冒好友等理由詐騙15人，匯款2千元至5萬元不等到陳女帳戶，去年警方查獲後移送她偵辦。彰化地方法院審結，依犯無正當理由交付合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑4月。可上訴。

判決書指出，陳女去年3月把5張金融卡和密碼交給詐欺集團成員暱稱「Amelia」，詐團以投資股票、投資運動博奕、佯裝買家向網路賣家購物需繳第三方保證金、假冒好友急需借款，去年3月從新北市到屏東縣15名民眾遭詐，匯款到陳女帳戶後立刻被提領一空。

陳女坦承提供金融卡和密碼給Amelia，矢口否認有何無正當理由提供三個以上帳戶的犯行，辯稱她先前被騙300萬元，為償還借款就上網找手工打工，才加入那個群組，她有跟群組說需要錢，群組說可以幫她美化信用借款，她才把帳戶寄出，過程中她與Amelia透過Line問「助理，那些提款卡密碼，這樣會不會不安全」、「培養是把錢放進去，轉來轉去的嗎？我怕會不會變成警示戶」，「嗯嗯，我是有點擔心」等語。

彰化地院審酌，陳女無正當理由提供帳戶資料予他人使用，所為危害交易安全，破壞金融秩序，並使詐欺集團成員得以不法使用她的帳戶，所為實屬不該；考量她到案後坦承客觀事實，否認主觀犯意的犯後態度，迄今並未與被害人和解及適度賠償損失等情，惟念並無前科，素行良好，再酌以陳女犯罪的原因、所生危害等一切情狀，量處如主文所示之刑。

彰化地方法院認為提供5個金融帳戶、金融卡、密碼給詐欺集團的陳女，雖無前科且素行良好，但未與被害人和解及賠償，判處有期徒刑4月。記者簡慧珍／攝影
彰化地方法院認為提供5個金融帳戶、金融卡、密碼給詐欺集團的陳女，雖無前科且素行良好，但未與被害人和解及賠償，判處有期徒刑4月。記者簡慧珍／攝影

帳戶 密碼 詐欺

延伸閱讀

詐團少年車手黑吃黑 埋伏公廁突襲攻擊 趁亂搶奪39萬餘元2男被訴

詐團「沒政府」！假警員視訊女子險受騙 證件抓包

可惡詐團連弱勢族群都要騙！ 假冒宜蘭縣府社會處臉書官網幾可亂真

Andy怒控張家惡劣行徑！洩個資被跟拍、偷錄「爸媽被堵門」嚇哭求助

相關新聞

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

台中李姓男子去年撞死29歲矽品工程師，犯後還在場叼菸引起非議，他涉犯過失致死不到1個月因和謝姓女友吵架，慘遭謝女潑2公升...

2女檢上88會館…王涂芝罰50餘萬確定 黃錦秋轉任檢事官上訴中

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，接受警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭開設的「88會館」...

擔心淪詐騙人頭帳戶仍鋌而走險 判有期徒刑4月

陳姓女子提供5家金融機構的金融卡給詐欺集團，被用來以投資、購物、假冒好友等理由詐騙15人，匯款2千元至5萬元不等到陳女帳...

京華城樓地板收回沒道理？張景森：女兒帶回家也要給「家暴」理由

台北地院審理京華城容積案，今傳喚台北市都發局前局長張景森作證；針對京華城爭執1991年允建樓地板面積12萬0284平方公...

京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

台北地院審理京華城容積案今傳喚台北市都發局前局長張景森作證，張證稱，京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺為如為「一...

Energy再一成員涉閃兵！唐振剛主動赴新北檢自首請回

司法如火如荼偵、審藝人閃兵案，已對心存僥倖的閃兵役男形成巨大壓力，Energy前成員唐振剛稍早發出聲明，表示已前往新北地...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。