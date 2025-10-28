聽新聞
擔心淪詐騙人頭帳戶仍鋌而走險 判有期徒刑4月
陳姓女子提供5家金融機構的金融卡給詐欺集團，被用來以投資、購物、假冒好友等理由詐騙15人，匯款2千元至5萬元不等到陳女帳戶，去年警方查獲後移送她偵辦。彰化地方法院審結，依犯無正當理由交付合計三個以上帳戶予他人使用罪，處有期徒刑4月。可上訴。
判決書指出，陳女去年3月把5張金融卡和密碼交給詐欺集團成員暱稱「Amelia」，詐團以投資股票、投資運動博奕、佯裝買家向網路賣家購物需繳第三方保證金、假冒好友急需借款，去年3月從新北市到屏東縣15名民眾遭詐，匯款到陳女帳戶後立刻被提領一空。
陳女坦承提供金融卡和密碼給Amelia，矢口否認有何無正當理由提供三個以上帳戶的犯行，辯稱她先前被騙300萬元，為償還借款就上網找手工打工，才加入那個群組，她有跟群組說需要錢，群組說可以幫她美化信用借款，她才把帳戶寄出，過程中她與Amelia透過Line問「助理，那些提款卡密碼，這樣會不會不安全」、「培養是把錢放進去，轉來轉去的嗎？我怕會不會變成警示戶」，「嗯嗯，我是有點擔心」等語。
彰化地院審酌，陳女無正當理由提供帳戶資料予他人使用，所為危害交易安全，破壞金融秩序，並使詐欺集團成員得以不法使用她的帳戶，所為實屬不該；考量她到案後坦承客觀事實，否認主觀犯意的犯後態度，迄今並未與被害人和解及適度賠償損失等情，惟念並無前科，素行良好，再酌以陳女犯罪的原因、所生危害等一切情狀，量處如主文所示之刑。
