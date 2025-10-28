目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

台中李姓男子去年撞死29歲矽品工程師，犯後還在場叼菸引起非議，他涉犯過失致死不到1個月因和謝姓女友吵架，慘遭謝女潑2公升汽油活活燒死，法院刑事一、二審都依殺人罪判謝14年；民事庭則審酌，謝女當著李男的張姓母親面前燒死她兒子，判謝女應給付張婦517萬元，可上訴。

檢警調查，李男（40歲）2024年3月12日開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師，李肇事被民眾目擊留在現場叼菸態度輕浮。

李涉嫌過失致死罪嫌交保不久，謝女（34歲）4月9日因李機車沒油，幫李買回1桶汽油時撞見對方和女性友人同行，因懷疑李感情不忠氣憤大吵，在西屯區大聖街住處外朝李身上潑2公升汽油，再追入家中持打火機點燃，鄰居拍下李男著火哀嚎、慘叫，窗邊冒出火光，李全身56%燒灼傷慘死。

台中地院刑事一審時，張婦痛斥謝女在她面前處決兒子，害她至今惡夢連連，李男姊姊也說，清理屋內時驚覺牆壁、椅子上「到處都黏著弟弟的皮」，一審認為謝女手段凶殘、不值得同情，依殺人罪判她14年，台中高分院二審今駁回，仍可上訴。

張婦再提民事求償，她主張謝女縱火釀兒子死亡、家中多處遭火焚不堪使用，依精神撫慰金500萬元、醫療、喪葬及家具等損失，一共對謝女求償767萬9261元。

謝女抗辯稱，她對刑事判決沒有意見，但認為對方請求精神撫慰金過高，其餘沒有意見，自己名下無財產又需服刑，希望等出獄後以每月2萬元，給付張婦直至其終老。

台中地院民事庭查，張婦已經高齡70歲，謝女自認願意扶養她終老，對張求償醫療、喪葬、住處清潔費及修復費，還有受扶養費，一共267萬9261元等均無意見。

民事庭審酌，張婦臨老痛失愛子，且在場親眼目睹兒子死前受高度燒灼傷之至痛，致精神上蒙受巨大之悲痛，認定求償精神撫慰金以250萬元適當，連同謝女自認部分，一共判謝應給付張517萬9261元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康