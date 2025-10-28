2女檢上88會館…王涂芝罰50餘萬確定 黃錦秋轉任檢事官上訴中

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，接受警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，王涂芝、黃錦秋遭監察院彈劾。王涂芝被職務法庭第一審判罰款，數額為月俸總額3月，約50萬元。王女和監察院皆上訴，職務法庭第二審9月26日駁回確定。

黃錦秋第一審遭判免除檢察官職務，轉任檢察事務官，案件上訴第二審中。

郭哲敏（羈押中）被控經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，新北地方法院依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪判郭11年8月徒刑，案件現由台灣高等法院審理。

2020年1月17日晚上，警政署政風室於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝、黃錦秋皆受邀赴宴。餐宴結束之後，黃錦秋、王涂芝等9人，分批搭車前往台北市東區某私人招待所，無償接受招待。事後發現上開唱歌、飲宴的地點，是地下匯兌業者郭哲敏管領的「88會館」。

監察院指出，黃錦秋與王涂芝除了出入「88會館」，另有出入地下匯兌業者涂誠文經營的「睿森銀樓地下室」，違失重大。

監察院調查指出，王涂芝指揮偵辦郭哲敏洗錢案期間，三度簽發拘票，並函請移民署於郭入出境時留置並通知刑事局執行拘提，且自2022年3月起限制他出境、出海。然而，郭哲敏於同年9月至10月多次入出國，移民署事前雖告知刑事局，王涂芝卻指示「暫不拘提」，並准正常通關。郭哲敏於10月26日出境新加坡後潛逃，直至2023年8月10日才由我方從泰國押解返台。

彈劾案文表示，王涂芝未依法指示執行人員記載執行結果並繳回拘票，違反檢察官倫理規範，情節重大。王涂芝在職務法庭開庭時解釋，當時案件尚未蒐證完畢，基於辦案考量及偵查中案件狀態浮動，才會開拘票但暫不執行，避免打草驚蛇。

職務法庭第一審認為王涂芝的違失行為，分別涉及職務外社交活動，以及職務上強制處分權行使，但呈現她有粗疏、不夠謹慎的人格特質，導致外界嚴重質疑、誤解檢察官執法公正性，情節重大，有懲戒的必要。

王涂芝至私人招待所接受招待，是受她信賴的資深檢察官黃錦秋邀請，與會者都是檢警，以致降低警覺性，疏於查證；她未能謹慎使用拘票並妥為填載管制表，是急於掌握郭哲敏行蹤而便宜行事，違失的動機、目的及方式，職務法庭認為並不惡劣，但已減損公眾對司法的信賴，影響程度大。

第一審審酌王涂芝平時考核情形良好，加上以主管的具體考評及辦案實績等整體觀察，認為她是認真、投入工作的檢察官，也無不良素行。此外，王女於行政調查時，坦承前往88會館，並主動說明也有到睿森銀樓地下室接受招待，自行簽請迴避承辦郭哲敏刑事案件，沒有隱瞞，也沒因黃錦秋的慫恿而否認曾至88會館，職務法庭認為她的違失情節還未達不適任檢察官或公務員，而應予汰除的程度，因此僅罰她現職月俸給總額3個月的懲戒。