快訊

燕子口堰塞湖溢流加大壩體恐潰決 林保署急淨空籲勿入河道

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

不甩禁令？屏東某畜牧場載「混外縣市廚餘」 硬闖焚化廠傾倒遭法辦

聽新聞
0:00 / 0:00

2女檢上88會館…王涂芝罰50餘萬確定 黃錦秋轉任檢事官上訴中

聯合報／ 記者王宏舜／台北即時報導

偵辦地下匯兌業者郭哲敏案的新北地檢署檢察官王涂芝，接受警政署政風室前主任、高檢署檢察官黃錦秋邀約，赴郭開設的「88會館」及涂誠文的「睿森銀樓地下室」接受招待，王涂芝、黃錦秋遭監察院彈劾。王涂芝被職務法庭第一審判罰款，數額為月俸總額3月，約50萬元。王女和監察院皆上訴，職務法庭第二審9月26日駁回確定。

黃錦秋第一審遭判免除檢察官職務，轉任檢察事務官，案件上訴第二審中。

郭哲敏（羈押中）被控經營線上博弈獲利35億餘元，並從事地下匯兌經手218億餘元及洗錢，新北地方法院依賭博、違反銀行法、洗錢及組織等罪判郭11年8月徒刑，案件現由台灣高等法院審理。

2020年1月17日晚上，警政署政風室於台北市極品軒餐廳舉辦年終尾牙餐宴，王涂芝、黃錦秋皆受邀赴宴。餐宴結束之後，黃錦秋、王涂芝等9人，分批搭車前往台北市東區某私人招待所，無償接受招待。事後發現上開唱歌、飲宴的地點，是地下匯兌業者郭哲敏管領的「88會館」。

監察院指出，黃錦秋與王涂芝除了出入「88會館」，另有出入地下匯兌業者涂誠文經營的「睿森銀樓地下室」，違失重大。

監察院調查指出，王涂芝指揮偵辦郭哲敏洗錢案期間，三度簽發拘票，並函請移民署於郭入出境時留置並通知刑事局執行拘提，且自2022年3月起限制他出境、出海。然而，郭哲敏於同年9月至10月多次入出國，移民署事前雖告知刑事局，王涂芝卻指示「暫不拘提」，並准正常通關。郭哲敏於10月26日出境新加坡後潛逃，直至2023年8月10日才由我方從泰國押解返台。

彈劾案文表示，王涂芝未依法指示執行人員記載執行結果並繳回拘票，違反檢察官倫理規範，情節重大。王涂芝在職務法庭開庭時解釋，當時案件尚未蒐證完畢，基於辦案考量及偵查中案件狀態浮動，才會開拘票但暫不執行，避免打草驚蛇。

職務法庭第一審認為王涂芝的違失行為，分別涉及職務外社交活動，以及職務上強制處分權行使，但呈現她有粗疏、不夠謹慎的人格特質，導致外界嚴重質疑、誤解檢察官執法公正性，情節重大，有懲戒的必要。

王涂芝至私人招待所接受招待，是受她信賴的資深檢察官黃錦秋邀請，與會者都是檢警，以致降低警覺性，疏於查證；她未能謹慎使用拘票並妥為填載管制表，是急於掌握郭哲敏行蹤而便宜行事，違失的動機、目的及方式，職務法庭認為並不惡劣，但已減損公眾對司法的信賴，影響程度大。

第一審審酌王涂芝平時考核情形良好，加上以主管的具體考評及辦案實績等整體觀察，認為她是認真、投入工作的檢察官，也無不良素行。此外，王女於行政調查時，坦承前往88會館，並主動說明也有到睿森銀樓地下室接受招待，自行簽請迴避承辦郭哲敏刑事案件，沒有隱瞞，也沒因黃錦秋的慫恿而否認曾至88會館，職務法庭認為她的違失情節還未達不適任檢察官或公務員，而應予汰除的程度，因此僅罰她現職月俸給總額3個月的懲戒。

案經上訴，職務法庭第二審認為原判決無違誤，監察院上訴要求改作成較重的懲戒，王女指摘第一審「違背法令」，除了請求廢棄，也要求輕判，第二審都認為無理。因法律爭點明確，無行言詞辯論必要，9月26日駁回本案。

新北地檢署檢察官王涂芝捲入「88會館」風波，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭9月26日判罰款，數額為月俸總額3月確定。圖／讀者提供
新北地檢署檢察官王涂芝捲入「88會館」風波，遭監察院彈劾，懲戒法院職務法庭9月26日判罰款，數額為月俸總額3月確定。圖／讀者提供

黃錦秋 郭哲敏 檢察官

延伸閱讀

女總監潑油活活燒死男友…二審判決理由曝 「手段凶殘視人命如草芥」

IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

僅因欠債… 生日當天慘遭電擊虐死 主嫌二審仍判無期徒刑

獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

相關新聞

目睹兒子遭活活燒死 狠女友稱養他媽媽到終老…仍判賠517萬

台中李姓男子去年撞死29歲矽品工程師，犯後還在場叼菸引起非議，他涉犯過失致死不到1個月因和謝姓女友吵架，慘遭謝女潑2公升...

女總監潑油活活燒死男友…二審判決理由曝 「手段凶殘視人命如草芥」

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任...

桃園客家局前局長蔣絜安涉貪 18萬不法所得用途曝光

桃園前市長鄭文燦時期的客家事務局長蔣絜安，因局長任內特支費核銷不實，昨被檢調單位搜索約談，檢察官訊後認定她涉犯貪汙治罪條...

Energy再一成員涉閃兵！唐振剛主動赴新北檢自首請回

司法如火如荼偵、審藝人閃兵案，已對心存僥倖的閃兵役男形成巨大壓力，Energy前成員唐振剛稍早發出聲明，表示已前往新北地...

高雄大寮農地遭濫倒廢土填成「大平台」 雄檢傳拘19人聲押2主嫌獲准

繼高雄美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄...

京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

台北地院審理京華城容積案今傳喚台北市都發局前局長張景森作證，張證稱，京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺為如為「一...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。