京華城樓地板收回沒道理？張景森：女兒帶回家也要給「家暴」理由

台北地院審理京華城容積案，今傳喚台北市都發局前局長張景森作證；針對京華城爭執1991年允建樓地板面積12萬0284平方公尺為永久性，張稱，收回都市計畫承諾要附理由，好比出嫁的女兒帶回家，至少要給個被家暴的理由。

張景森今證稱，京華城容積率有392%與560%以及允建樓地是否為「一次性」2個爭議，他在30年後看這個案子覺得不可思議，不知道「一次性」從何而來。

張景森說，「一次性」是當年見解，但拿不出證據，都市計畫是「一包東西不是一條」，如果市府當年表明是「一次性」，相信京華城不會答應，因為只要掛個號蓋廠辦，不須取得建照，否認「搞了30年回到原來的樣子」，沈慶京還為此有牢獄之災，他覺得悲慘。

張景森表示，市政府有關「一次性」的解說站不住腳，收回允建樓地板要有理由，好比女兒出嫁要帶回家也要給理由「至少也要說有家暴吧？」

張景森表示，對單獨對象放寬容積是圖利，所以才要求回饋，但政府不能砍人樓地板，要講得出理由，都市更新會訂年限，是行政操作方便，不過，年限不是唯一標準，功能也是標準之一，例如郝龍斌市長時代只要房子蓋得「好好看」就給容積。

張景森證稱，他個人對「圖利」的名詞非常敏感、非常不喜歡這個罪，在政府部門他都在圖利的陰影下做事，有些案子容積給到超出想像空間，圖利要違背法令才算犯罪，但究竟是違法還是行政違失？須進一步釐清。

張景森作證完柯文哲表示，他現在心情不是難過、不是悲傷，他被關了1年還在討論犯了哪條法令，監察院提出糾正案但監委連是「商三」還是「商三特」都不知道。

柯文哲說，張景森說工作都在圖利罪的陰影下度過「那是因為張景森沒有選舉」，如果有選舉，張就會坐在他的位子（被告席）上；柯說，京華城案送研議後就沒在管，檢察官如有不滿，應該起訴都委會「一切交給上帝決定」。