快訊

整理包／普發現金一萬最快11/11入帳！10類人符資格 登記分流時程、領取5管道看過來

MLB／18局大戰沒空回顧打擊表現 大谷翔平：要回家睡覺準備G4了

聽新聞
0:00 / 0:00

京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

聯合報／ 記者王聖藜林孟潔／台北即時報導

台北地院審理京華城容積案今傳喚台北市都發局前局長張景森作證，張證稱，京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺為如為「一次性」應附理由；威京集團主席沈慶京表示，台北市前副市長林欽榮任意沒收人民財產，才導致紛爭。

沈慶京說， 張景森的說法確認12萬0284平方公尺是永久性保障，不是一次性保障，張在陳水扁市長時期擔任都發局局長4年，在那時，京都建設替京華城完成捐2400坪土地，另外被額外要求捐款2.2億元興建偶戲博物館，市府才會核准京華城球體建築的容積率是678.91%，這是有證據的。

沈說，678.91%容積率是因為捐地換來的，張景森最清楚京華城容積率的整個過程，這也是為什麼他反對京華城去申請容積獎勵、也反對後來京華城公司撤回行政訴訟，但基於京華城的公司治理及決定，只能尊重。

沈慶京說，林欽榮擔任柯P副市長期間，故意藉主持都委會突然沒收京華城的12萬0284平方公尺樓地板面積，這種任意沒收人民財產權利的做法，導致各種紛爭，林俊言檢察官沒有比照搜索柯文哲的方法來偵辦林欽榮「豈不是雙重標準」？

沈說，檢察官起訴內容完全子虛烏有，正因為他沒有配合林俊言咬柯文哲，林俊言於是利用他在戒護就醫身心脆弱時手銬、腳鐐、鐵鍊將他綁在病床上，還違法將偵查內容洩密給鏡週刊，讓人不齒。

沈慶京說，審判長曾說「司法很脆弱」，他深有同感，他們莫名其妙被違法手段報復，檢察官不僅嚴重傷害司法的公信力，也傷害他個人、家庭和集團企業，請求合議庭將林俊言移送偵辦。

沈說，請合議庭不要受檢察官、媒體的影響，畢竟這是全世界矚目案件，他何其不幸，請審判長明鏡高懸。

高雄市副市長林欽榮。圖／聯合報系資料照片
高雄市副市長林欽榮。圖／聯合報系資料照片
威京集團主席沈慶京（圖）抵達北院時，微笑回頭看著喊加油的支持者，沿途更拱手致意。記者蘇健忠／攝影
威京集團主席沈慶京（圖）抵達北院時，微笑回頭看著喊加油的支持者，沿途更拱手致意。記者蘇健忠／攝影

沈慶京 檢察官 林欽榮

延伸閱讀

京華城等案開庭傳喚張景森、沈慶京 柯文哲要求旁聽

北院審理京華城案 傳柯文哲、李文宗、張景森出庭

柯文哲案律師控偵查檢察官涉刑事犯罪 公訴檢察官駁：有訴訟外目的

京華城可抵擋飛彈？沈慶京：地下三樓花了270億元建造

相關新聞

女總監潑油活活燒死男友…二審判決理由曝 「手段凶殘視人命如草芥」

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任...

桃園客家局前局長蔣絜安涉貪 18萬不法所得用途曝光

桃園前市長鄭文燦時期的客家事務局長蔣絜安，因局長任內特支費核銷不實，昨被檢調單位搜索約談，檢察官訊後認定她涉犯貪汙治罪條...

Energy再一成員涉閃兵！唐振剛主動赴新北檢自首請回

司法如火如荼偵、審藝人閃兵案，已對心存僥倖的閃兵役男形成巨大壓力，Energy前成員唐振剛稍早發出聲明，表示已前往新北地...

高雄大寮農地遭濫倒廢土填成「大平台」 雄檢傳拘19人聲押2主嫌獲准

繼高雄美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄...

京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

台北地院審理京華城容積案今傳喚台北市都發局前局長張景森作證，張證稱，京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺為如為「一...

京華城樓地板收回沒道理？張景森：女兒帶回家也要給「家暴」理由

台北地院審理京華城容積案，今傳喚台北市都發局前局長張景森作證；針對京華城爭執1991年允建樓地板面積12萬0284平方公...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。