京華城案沈慶京「再槓」林欽榮 「任意沒收人民的財產」

台北地院審理京華城容積案今傳喚台北市都發局前局長張景森作證，張證稱，京華城允建樓地板面積12萬0284平方公尺為如為「一次性」應附理由；威京集團主席沈慶京表示，台北市前副市長林欽榮任意沒收人民財產，才導致紛爭。

沈慶京說， 張景森的說法確認12萬0284平方公尺是永久性保障，不是一次性保障，張在陳水扁市長時期擔任都發局局長4年，在那時，京都建設替京華城完成捐2400坪土地，另外被額外要求捐款2.2億元興建偶戲博物館，市府才會核准京華城球體建築的容積率是678.91%，這是有證據的。

沈說，678.91%容積率是因為捐地換來的，張景森最清楚京華城容積率的整個過程，這也是為什麼他反對京華城去申請容積獎勵、也反對後來京華城公司撤回行政訴訟，但基於京華城的公司治理及決定，只能尊重。

沈慶京說，林欽榮擔任柯P副市長期間，故意藉主持都委會突然沒收京華城的12萬0284平方公尺樓地板面積，這種任意沒收人民財產權利的做法，導致各種紛爭，林俊言檢察官沒有比照搜索柯文哲的方法來偵辦林欽榮「豈不是雙重標準」？

沈說，檢察官起訴內容完全子虛烏有，正因為他沒有配合林俊言咬柯文哲，林俊言於是利用他在戒護就醫身心脆弱時手銬、腳鐐、鐵鍊將他綁在病床上，還違法將偵查內容洩密給鏡週刊，讓人不齒。

沈慶京說，審判長曾說「司法很脆弱」，他深有同感，他們莫名其妙被違法手段報復，檢察官不僅嚴重傷害司法的公信力，也傷害他個人、家庭和集團企業，請求合議庭將林俊言移送偵辦。