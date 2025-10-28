Energy再一成員涉閃兵！唐振剛主動赴新北檢自首請回

司法如火如荼偵、審藝人閃兵案，已對心存僥倖的閃兵役男形成巨大壓力，Energy前成員唐振剛稍早發出聲明，表示已前往新北地檢署為自己當年閃兵犯行自首，並公開向社會致歉。新北檢證實，唐男今天下午在律師陪同下至地檢署自首，由檢察事務官製作筆錄後請回，未有任何強制處分，但全案是否還有其他藝人或役男已自首則不便說明。

現年42歲的唐振剛，曾於2007至2009年擔任Energy舞者，但未因爆紅的「16蹲」再隨Energy復出，離開Energy後轉往行腳類節目和戲劇發展，曾因外景節目「世界第一等」入圍第50屆金鐘獎行腳節目主持人獎。

稍早唐振剛結束訊問離開新北檢後，透過經紀公司發出聲明，承認當年以「高血壓」的病歷證明而未服役，躲避兵役的方式和日前曝光的其他藝人們大同小異，但自首後已進入司法程序，無法進一步透露更多內情，強調對於相關案情均已在檢察官面前坦承不諱、毫無隱瞞。

聲明中，唐振剛表示，之前檢警單位的三波偵查行動，矛頭都未指向他，但他反覆思考，覺得不該心存僥倖，而應該勇於面對自己年輕時所犯下的錯誤，所以決定在犯行尚未被發覺前就主動自首,並表示願意接受裁判。