桃園客家局前局長蔣絜安涉貪 18萬不法所得用途曝光

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園前市長鄭文燦時期的客家事務局長蔣絜安，因局長任內特支費核銷不實，昨被檢調單位搜索約談，檢察官訊後認定她涉犯貪汙治罪條例利用職務詐領財物罪與刑法使公務員登載不實罪，但考量她供出犯行與犯罪所得，最後諭知8萬元交保。

蔣絜安（57歲）是媒體人出身，也是桃園升格後首任客家事務局長，2016年以民進黨身分參加不分區立委選舉時，黨內排第23名的她因綠營只分配到18席而落選，直至2018年黨內不分區立委Kolas Yotaka辭任才遞補進國會。她在2020年立委選舉也曾代表民進黨參選桃園第五選區立委，但以4千多票差距落敗，後來2023年獲黨主席賴清德擔任中央黨部客家事務部主任，陸續傳出多起爭議。

2023年，地方選舉前夕，政壇人士學歷爭議連環爆，蔣絜安因台大國發所論文涉抄襲被撤銷學位，中央大學客家研究所碩士論文也被質疑找槍手代筆，最後請辭民進黨客家事務部主任一職，也宣布放棄學位。

2024年勞動力發展署分署長謝宜容霸凌下屬也讓職場霸凌備受矚目，蔣也被國民黨桃園市議員詹江村爆料霸凌下屬，當時她曾回應「公務員犯錯均由考紀委員會議處，自己未參與，對霸凌指控不予回應」；她因爭議沉寂近一年，但今天再因貪汙受矚目。

據了解，直轄市局處首長每月特支費近4萬元，可用於紅白帖、交際應酬、送禮與犒勞下屬等項目，但不能用於只對自己或家屬有利的事物上，但蔣絜安2015年至2018年任客家局長時，涉嫌用特支費購買自己的鞋子和生活用品，然後命人以不實名目核銷，金額總計18萬餘元。

桃園地檢署昨天指揮桃園市調處搜索蔣絜安的住處與公司，同時帶回她與2名證人問話，由於她坦承犯行並繳回不法所得，因此認定無羈押必要，諭知交保。

桃園前市長鄭文燦時期的客家事務局長蔣絜安（紫色背心者）因濫用特支費被檢調認定貪污，訊後以8萬元交保。本報資料照片
桃園前市長鄭文燦時期的客家事務局長蔣絜安（紫色背心者）因濫用特支費被檢調認定貪污，訊後以8萬元交保。本報資料照片

