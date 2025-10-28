高雄大寮農地遭濫倒廢土填成「大平台」 雄檢傳拘19人聲押2主嫌獲准

快訊

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

繼高雄美濃、大樹的農地與山坡地被盜挖土石濫墾、回填廢棄物後，大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢獲報後昨發動搜索，帶回司機、清運業者等19人到案，王姓、黃姓業者因主導濫倒，被檢方依廢清法聲押獲准，另14人交保候傳。

高雄市議員李雅靜接獲陳情，大寮區山仔頂大排旁三處優質農地遭違法傾倒土方夾雜廢混凝土塊，「整片綠油油良田變成寸草不生」，陳情民眾發現，車斗覆蓋黑網的大貨車半夜頻繁進出，後來才驚覺是傾倒大量廢棄物。

李雅靜今年9月接到陳情後怒批市府裝聾作啞，讓良田毀於一旦。當時高雄市環保局前往稽查，該土地堆置廢土疑為疏濬或開挖地下室的土方，在農地上堆置成「小平台」，立即依廢清法開罰地主900萬元。

全案報請雄檢偵辦後，由主任檢察官陳彥竹、檢察官許萃華指揮偵辦，今年9月22日，許萃華先與保七總隊前往現勘，採證後積極蒐證，並先傳喚方姓地主、杜姓承租人等人到案，複訊後交保候傳。

昨天檢警見時機成熟，由陳彥竹率檢察官林恒翠、蔡佩欣、薛名甫指揮保七總隊，兵分多路至高雄、雲林等地搜索，扣得13輛砂石車、拘提19人到案。

檢警調查，該土地由王姓、黃姓業者主導，向地主租地後，透過自行派車及聯繫靠行司機等方式，接洽高雄市多處建築工地，將工地開挖、打除的廢土或營建廢棄物運至該地傾倒，估不法獲利至少1500萬餘元。

檢方昨晚複訊後，16名涉案司機各以1萬元至20萬元不等金額交保候傳，王姓、黃姓業者，因不具廢棄物清除、處理許可執照，且仍有共犯未到案，訊後依廢清法向法院聲押獲准。

【中央社高雄28日電】

高雄大寮農地遭傾倒建築事業廢棄物，市府已依法裁罰。雄檢昨天發動搜索約談，初步調查王姓及黃姓土石採取業者等人不法獲利約新台幣1500萬多元，訊後聲押禁見王男等2人獲准。

高雄地檢署今天發布新聞稿說明，本案由檢察官許萃華9月22日到場勘驗，10月27日由主任檢察官陳彥竹、檢察官林恒翠、蔡佩欣、薛名甫帶隊同步在高雄及雲林等地共16處執行搜索，當場查扣13輛曳引車，並拘提及通知被告共19人到案。

檢方調查，王男及黃姓男子為土石採取業相關公司負責人，在未領有主管機關核准廢棄物清除、處理許可文件的情形下，涉嫌透過自行派車及聯繫靠行司機相互介紹等方式，將高雄某建築工地廢土及營建廢棄物載往大寮區農地傾倒及回填，不法獲利至少1500萬多元。

檢方表示，王男及黃男涉犯廢棄物清理法等罪嫌，犯罪嫌疑重大，有羈押原因及必要性，昨天深夜向高雄地方法院聲請羈押禁見，均經法院裁准；其餘16名被告經檢察官分別以最高20萬元諭知交保候傳，另有1人請回。

高雄市政府新聞局9月11日發布訊息表示，環保局稽查大寮區山仔頂段農地，發現堆置疑似疏濬或開挖地下室土方夾雜廢混凝土塊，經查，3名地主未經許可提供土地堆置廢棄物，依違反廢棄物清理法裁處共900萬元罰鍰，並依法移送偵辦。

大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢獲報後昨天發動搜索，帶回司機、清運業者等19人到案，王姓、黃姓業者因主導濫倒，被檢方依廢清法聲押獲准，另14人均交保候傳。讀者提供
大寮區山仔頂段農地也被市議員李雅靜踢爆遭不法集團回填廢土，雄檢獲報後昨天發動搜索，帶回司機、清運業者等19人到案，王姓、黃姓業者因主導濫倒，被檢方依廢清法聲押獲准，另14人均交保候傳。讀者提供
檢方昨天執行搜索，扣得13輛砂石車。讀者提供
檢方昨天執行搜索，扣得13輛砂石車。讀者提供

