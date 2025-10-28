女總監潑油活活燒死男友…二審判決理由曝 「手段凶殘視人命如草芥」

台中市李姓男子在去年3月開車撞死矽品公司陳姓工程師，案發後被拍到叼菸、態度輕浮，媒體形容「叼菸哥」，偵查期間，李因與曾任醫美總監的謝姓女友口角，謝女朝李身上潑汽油，燒死李男，國民法官判謝女14年徒刑，二審開庭時，謝女以「出監後每月賠2萬元賠到家屬死」求輕判，二審今駁回上訴，認定謝女手段凶殘、視人命為草芥，無減刑適用。

二審指出，根據精神鑑定報告、鑑定證人的陳述，謝女犯行時無精神疾病或其他心智缺陷，導致辨識行為違法，或依其辨識而行為的能力顯著降低情形，謝女犯行情節，客觀上也無法引起一般人同情，無減刑適用。

二審審酌，案發時謝女因感情糾紛與死者爭吵，不顧在場人安撫，執意進入死者住處，持打火機在死者母親面前，縱火燒死死者，視人命如他人生命如草芥，手段冷酷兇殘，危害公共安全，也欠缺對生命、財產的尊重。

二審認定，謝女與死者為男女朋友，無重大仇恨，死者母親目睹悲劇，造成極大精神創痛，對社會治安所生的損害重大、罪責深重，考量謝女犯後否認犯行，直至審理時才坦認犯行，加上謝女未與家屬達成和解，謝女上訴指國民法官量刑過重，為無理由，駁回上訴。

台中高分院審理此案時，謝女坦認涉案，僅針對量刑部分上訴，主張一審量刑過重，也說，出獄後會「盡其所能」，每月賠償2萬元給死者家屬，直至死者家屬過世為止，因家屬主張要求600萬元賠償，才未達成和解，希望法官輕判。

經查，李姓男子（40歲）在2024年3月12日，開車經西區忠明南路、五權五街疑恍神，高速撞死等紅燈的陳姓矽品工程師（29歲），李肇事被民眾目擊留在現場叼菸態度輕浮，被形容為「叼菸哥」。

李男因涉犯過失致死罪，由檢方命交保處分，去年4月間，李男的謝姓女友（34歲）因李的機車沒油，她幫李買回1桶汽油時，撞見李和女性友人同行。

謝女因懷疑李感情不忠氣憤大吵，在西屯區大聖街住處外朝李身上潑2公升汽油，再追入家中持打火機點燃，鄰居拍下李男著火哀嚎、慘叫，窗邊冒出火光，李全身56%燒灼傷慘死。

國民法官審認，謝女經精神鑑定後，犯案時的辨識行為能力未顯著減低，不適用刑法第19條減刑，且她因感情糾紛殺死李男，情緒失控與自己長期吸毒有關，又用汽油潑灑點燃，手段殘忍，不值得同情，沒有適用刑法第59條「情堪憫恕」減刑，依殺人罪判刑14年，上訴二審後今駁回上訴。

