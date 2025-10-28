林岱樺昨出庭批檢調編造證據 雄檢反駁：有憑有據

民進黨立委林岱樺涉入詐領助理費、公益侵占等案，高雄地方法院昨天傳林岱樺到庭，林岱樺昨受訪痛批檢調隱瞞、誤導、編造證據，高雄地檢署今天上午駁斥澄清，指證人駱男（已歿、林岱樺表哥）在檢調訊問時，坦承為人頭助理，筆錄內容勘驗並製作逐字譯文，絕無扭曲編造。

林岱樺昨天中午結束庭訊，會後受訪質疑檢調隱瞞、誤導、編造證據，委任律師李代昌更稱，檢察官刻意隱瞞對林岱樺有利的證據，另關鍵證人駱男已過世，其生前疑有受到檢調利誘或詐欺方式做不法的訊問，檢察官並在筆錄增加駱男沒有說過的話。

雄檢今天上午以新聞稿反駁，稱駱男於調查官詢問及該署檢察官訊問時，明確陳述坦承其為人頭助理，用以請領立法院薪資的台新銀行帳戶，係由同案被告林岱融（林岱樺胞弟）擔任負責人的佳安事務所申設，帳戶設立後，始終未曾由駱男保管，駱也未領取帳戶內任何薪資，檢方就筆錄內容勘驗並製作逐字譯文，完整提出於法院，絕無扭曲編造。