IG滑到寶寶「性別趴」主角竟是老公和小三 人妻看完影片氣炸

高市李姓人妻在社群發現鄭姓丈夫出軌梁姓女子，鄭男甚至幫懷孕的梁女舉辦胎兒性別派對，李女氣炸，向鄭男及梁女提告求償100萬元，一審判兩人應賠償40萬元，李女上訴後，判鄭男和梁女應賠償65萬元定讞。

判決指出，李女和鄭男2021年7月結婚，前年4月14日，李女發現鄭男在小港區淨園農場幫懷孕的梁女舉行胎兒性別派對，出席好友還向鄭男祝賀喜獲女嬰，李女才知道鄭男早就婚內出軌多年，她卻被蒙在鼓裡，頓時精神崩潰，要求2人賠償100萬元精神撫慰金。

鄭男挨告後不否認出軌，辯稱與梁女交往前，已與妻子分居，並指控她動輒要錢，甚至惡言相向，後來分居後，經她同意外遇。梁女則辯稱，她不知道鄭男有家室，後來鄭男還騙她說會離婚，2人才繼續往來。

高雄地院開庭調查，發現鄭男曾傳訊威脅李女「死心機」、「等等用力教訓妳」，李女隨後才傳「你們和好吧」等訊息給梁女，梁反問「你那邊還好嗎？安全嗎？」顯見李女是遭脅迫才「成全」兩人，不採信鄭男說法，因鄭男坦承出軌，判決兩人應連帶賠償40萬元。