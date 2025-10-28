快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

僅因欠債… 生日當天慘遭電擊虐死 主嫌二審仍判無期徒刑

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打、刺擊李身體，持電擊棒電擊，並將延長線放在李的身上通電，最後因電流通過心臟休克死亡，曾一審被判無期徒刑，不服上訴，台南高分院今駁回上訴。

原審認曾仁宏、張峻嘉、黃信雄及李家瑞等人依共同犯傷害致死罪，曾判無期徒刑、褫奪公權終身；張判無期徒刑、褫奪公權終身；黃14年6月刑；李14年刑，曾等4人均不服上訴，均遭高分院駁回，維持原判決。

曾仁宏僅就量刑上訴，指有意願賠償被害人家屬，且原審適用自首卻未予以減刑及依累犯加重其刑有所不當，請求從輕量刑。李、張及黃主張相關證人證詞均存在有瑕疵或有證明力不足，均主張無罪。

台南高分院合議庭指出，曾是先將本案重要證據湮滅後始前往警局自首，且他到案後對犯案經過未能清楚交代，致其自首對司法資源節省也無助益。是原審認被告固符合自首要件，然其自首欠缺真誠悔悟的態度，對事實釐清、司法資源的節省，也無任何幫助，故未予減刑，自屬適法，且無濫用其裁量權。

合議庭指出，原審考量曾在本案犯行的參與程度，及與量刑有關的一切情狀，量處無期徒刑，並褫奪公權終身，是國民法官與職業法官以多數決方式決定，且經核並未逾越傷害致死罪法定刑範圍，且依原審量刑理由，已屬情節最為重大案件。

同時，考量被害人家屬在原審所表達出對於被害人遭本案傷害致死強烈被害情感等情，量刑適法有據，並符合一般國民法律情感，也無裁量權限濫用之情。曾雖有意願與被害人家屬和解，但告訴代理人明確表示被害人家屬不願與曾仁宏談和解，希望維持原審量刑。曾上訴主張原審量刑過重，為無理由，應予駁回。

此外，李家瑞、張峻嘉、黃信雄部分，原審訴訟程序無違背法令違誤；原審認定事實、適用法律，均無違背經驗法則及論理法則；原審科刑也無所憑事實錯誤或裁量失當，且告訴代理人代表告訴人到庭陳述意見時，也僅表示希望能維持原判決，並駁回3人上訴。原審判決後，有關量刑基礎均無任何變動，自應予維持，李等3人上訴意旨，均為無理由，應予駁回。

台南高分院今宣判，駁回曾仁宏、張峻嘉、黃信雄及李家瑞等人上訴，分別維持無期徒刑、無期徒刑、14年6月刑及14年刑，可上訴。圖／本報資料照
台南高分院今宣判，駁回曾仁宏、張峻嘉、黃信雄及李家瑞等人上訴，分別維持無期徒刑、無期徒刑、14年6月刑及14年刑，可上訴。圖／本報資料照

自首 被害人 國民法官

延伸閱讀

獨／醫美女總監燒死叼菸哥 以「賠錢賠到家屬死」求輕判 今判14年

拿膠條拷問情夫有無通姦再「扔」回他家樓梯間 傷害致死仍判5年

川湖告陸廠侵權 將上訴

才說願用一生贖罪！文泰一不服性侵遭判3年半繼續上訴

相關新聞

不想賠！ 乾哥、乾妹律師指校園割頸被害家屬有房、退休有勞保

台灣高等法院審理新北市國中校園割頸案，今傳行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，林女聲請郭「作證」，郭拒絕，高院定11月11日...

桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

桃園市經發局傳弊案，科長施合隆涉嫌收受業者賄款並在審核工廠擴廠時放水，經桃園地檢署調查後，今凌晨以10萬元交保。全案另有...

影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當...

僅因欠債… 生日當天慘遭電擊虐死 主嫌二審仍判無期徒刑

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打...

詐團少年車手黑吃黑 埋伏公廁突襲攻擊 趁亂搶奪39萬餘元2男被訴

男子廖柏安、許鈞翔得知詐騙集團少年收水將在新店綠湖公園交付款項39萬餘元，涉與林姓少年、羅姓少年計劃「黑吃黑」，埋伏廁所...

屏東縣竹田鄉長吳振中賣官涉貪90萬元判3年10月 縣府：將停職

屏東縣竹田鄉長吳振中，因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。