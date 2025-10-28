詐團少年車手黑吃黑 埋伏公廁突襲攻擊 趁亂搶奪39萬餘元2男被訴

男子廖柏安、許鈞翔得知詐騙集團少年收水將在新店綠湖公園交付款項39萬餘元，涉與林姓少年、羅姓少年計劃「黑吃黑」，埋伏廁所突襲，搶走現金後開車逃離現場。台北地檢署偵結，依加重搶奪罪嫌起訴2男，少年非行部分由少年法庭審理。

起訴指出，廖柏安、許鈞翔從少年阿銘得知今年8月28日詐團收水將在公廁面交現金，涉以telegram群組共謀黑吃黑，且邀羅姓少年加入犯罪計劃，廖負責開車接應，許、羅埋伏廁所行搶，阿銘走進公廁交款給17歲收水林姓少年離開現場。

被搶的林姓少男下唇輕微擦挫傷，報警提告。檢方追查，阿銘傳送「在最後一間廁所」訊息至telegram群組，羅隨即衝出廁所推擠、攻擊林姓少年，許拿下林的眼鏡，羅趁亂搶走裝有現金的包包，許、羅搭乘廖駕駛的車輛逃逸，三人清點現金39萬7千元，分成各13萬2千元，1千元為油資。

檢方認定，許男、羅姓少年從廁所「突襲」攻擊，打落林姓少年眼鏡，林姓少男無法看清來者何人，被搶走線搶走現金，偽造強力壓制搶奪，全案許男、廖男涉刑法結夥三人以上犯搶奪罪，依法起訴，與少年共犯依法加重其刑，犯罪所得沒收。