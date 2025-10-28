屏東縣竹田鄉長吳振中賣官涉貪90萬元判3年10月 縣府：將停職

屏東縣竹田鄉長吳振中，因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，可上訴，縣府將依法停職並派任代理鄉長。

吳振中2022年11月當選鄉長未就任前，謝婦便請託錄取女婿為公所清潔隊員，隔年1月謝婦詢問有無機會安排女婿當清潔隊員，吳表示有職缺，謝婦以OK手勢詢問「是否需要這個」（暗指金錢），吳則說「90」。謝婦2023年大年初六赴吳住處交付90萬元，同年4月竹田鄉公所公告徵選清潔隊員，謝婦女婿錄取。

事後屏東地檢署去年11月啟動調查，認吳涉犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，向法院聲押禁見吳獲准，收押期間由縣府參議黃道東代理鄉長。今年1月全案偵結，依貪汙治罪條例起訴吳並移審屏東地院，法院裁定50萬元交保，限制出海出境，吳復職。

屏東地院審理後，依涉犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，已繳交之犯罪所得90萬元沒收，可上訴。記者撥打吳的手機，號碼已暫停使用。