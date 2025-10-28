快訊

上億筆Gmail密碼遭外洩 專家曝3大急救方法、密碼「安全」字元數

桃猿封王7-11喊恭喜！優惠品項一次看 網笑：統一真的很樂天

非洲豬瘟爆發後「關鍵獸醫佐」出國了 中市府證實：已出境尚未返國

聽新聞
0:00 / 0:00

屏東縣竹田鄉長吳振中賣官涉貪90萬元判3年10月 縣府：將停職

聯合報／ 記者潘奕言／屏東即時報導

屏東縣竹田鄉長吳振中，因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，可上訴，縣府將依法停職並派任代理鄉長。

吳振中2022年11月當選鄉長未就任前，謝婦便請託錄取女婿為公所清潔隊員，隔年1月謝婦詢問有無機會安排女婿當清潔隊員，吳表示有職缺，謝婦以OK手勢詢問「是否需要這個」（暗指金錢），吳則說「90」。謝婦2023年大年初六赴吳住處交付90萬元，同年4月竹田鄉公所公告徵選清潔隊員，謝婦女婿錄取。

事後屏東地檢署去年11月啟動調查，認吳涉犯貪汙治罪條例對於職務上之行為收受賄賂罪嫌，向法院聲押禁見吳獲准，收押期間由縣府參議黃道東代理鄉長。今年1月全案偵結，依貪汙治罪條例起訴吳並移審屏東地院，法院裁定50萬元交保，限制出海出境，吳復職。

屏東地院審理後，依涉犯貪汙治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑3年10月，褫奪公權4年，已繳交之犯罪所得90萬元沒收，可上訴。記者撥打吳的手機，號碼已暫停使用。

縣府表示，依地方制度法第78條規定，由屏東縣政府予以停止其職務，停止職務期間，依地方制度法第82條，由縣政府派員代理。

屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪汙，屏東地院判有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。圖／報系資料照
屏東縣竹田鄉長吳振中涉貪汙，屏東地院判有期徒刑3年10月，褫奪公權4年。圖／報系資料照

屏東縣政府 女婿

延伸閱讀

桃園經發局捲涉貪風暴！施姓科長10萬交保 業者、助理遭聲押禁見

屏東縣內埔鄉出現手繪版待轉區 警：自行畫標線可罰2400元

嘉義縣大埔鄉長收回扣涉貪遭收押 縣府指派代理鄉長

嘉義縣大埔鄉長吳明勲涉收賄羈押禁見停職 縣府下周指派代理鄉長

相關新聞

不想賠！ 乾哥、乾妹律師指校園割頸被害家屬有房、退休有勞保

台灣高等法院審理新北市國中校園割頸案，今傳行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，林女聲請郭「作證」，郭拒絕，高院定11月11日...

桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

桃園市經發局傳弊案，科長施合隆涉嫌收受業者賄款並在審核工廠擴廠時放水，經桃園地檢署調查後，今凌晨以10萬元交保。全案另有...

影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當...

僅因欠債… 生日當天慘遭電擊虐死 主嫌二審仍判無期徒刑

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打...

詐團少年車手黑吃黑 埋伏公廁突襲攻擊 趁亂搶奪39萬餘元2男被訴

男子廖柏安、許鈞翔得知詐騙集團少年收水將在新店綠湖公園交付款項39萬餘元，涉與林姓少年、羅姓少年計劃「黑吃黑」，埋伏廁所...

屏東縣竹田鄉長吳振中賣官涉貪90萬元判3年10月 縣府：將停職

屏東縣竹田鄉長吳振中，因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。