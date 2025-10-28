國門破口！航警收賄協助走私加熱菸逾9千條 桃檢起訴貪汙

桃園市航警局保安警察大隊員警陳柏融涉嫌收受賄賂，今年4月起利用職務之便，協助走私集團夾帶加熱菸入境，不法所得近百萬元，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例收賄罪與菸酒管理法輸入私菸罪起訴，而以楊姓女子為首的11名走私集團成員也被依貪汙治罪條例行賄罪和菸酒管理法輸入私菸罪起訴。

檢方調查，楊姓女子有意走私加熱菸販賣，但國境管制嚴格，因此透過管道找到陳柏融，雙方今年4月見面談定走私成功分潤方式，只要陳柏融協助夾帶加熱菸離開管制區或放行成員行李，每條加熱菸可獲50至150元不等金額。該集團4月29日至9月11日共走私26次，加熱菸數量超過9千條，陳因此獲利達95萬8600元。

檢方表示，走私加熱菸集團嚴重影響我國機場管制安全，也增加民眾健康風險，因此也向法院聲請沒收犯罪所得，以達澈底剝奪被告犯罪所得目的。

檢方強調，海關為我國國境大門，也是國家安全第一道防線，將積極追查任何企圖經由海關進入我國犯罪行為，以維護國境安全及社會秩序。