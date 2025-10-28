快訊

國門破口！航警收賄協助走私加熱菸逾9千條 桃檢起訴貪汙

聯合報／ 記者陳俊智／桃園即時報導

桃園市航警局保安警察大隊員警陳柏融涉嫌收受賄賂，今年4月起利用職務之便，協助走私集團夾帶加熱菸入境，不法所得近百萬元，今天被桃園地檢署依貪汙治罪條例收賄罪與菸酒管理法輸入私菸罪起訴，而以楊姓女子為首的11名走私集團成員也被依貪汙治罪條例行賄罪和菸酒管理法輸入私菸罪起訴。

檢方調查，楊姓女子有意走私加熱菸販賣，但國境管制嚴格，因此透過管道找到陳柏融，雙方今年4月見面談定走私成功分潤方式，只要陳柏融協助夾帶加熱菸離開管制區或放行成員行李，每條加熱菸可獲50至150元不等金額。該集團4月29日至9月11日共走私26次，加熱菸數量超過9千條，陳因此獲利達95萬8600元。

檢方表示，走私加熱菸集團嚴重影響我國機場管制安全，也增加民眾健康風險，因此也向法院聲請沒收犯罪所得，以達澈底剝奪被告犯罪所得目的。

檢方強調，海關為我國國境大門，也是國家安全第一道防線，將積極追查任何企圖經由海關進入我國犯罪行為，以維護國境安全及社會秩序。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

桃園市航警局保安警察大隊員警陳柏融涉嫌收受賄賂，協助走私集團夾帶加熱菸入境，今被桃園地檢署依貪汙治罪條例、菸酒管理法起訴。本報資料照片
桃園市航警局保安警察大隊員警陳柏融涉嫌收受賄賂，協助走私集團夾帶加熱菸入境，今被桃園地檢署依貪汙治罪條例、菸酒管理法起訴。本報資料照片

加熱菸 走私 桃園地檢署

相關新聞

不想賠！ 乾哥、乾妹律師指校園割頸被害家屬有房、退休有勞保

台灣高等法院審理新北市國中校園割頸案，今傳行凶的郭姓少年與教唆的林姓少女，林女聲請郭「作證」，郭拒絕，高院定11月11日...

桃園經發局傳弊案 科長10萬元交保、退休助理聲押禁見

桃園市經發局傳弊案，科長施合隆涉嫌收受業者賄款並在審核工廠擴廠時放水，經桃園地檢署調查後，今凌晨以10萬元交保。全案另有...

影／打巴掌案被判拘役10日 邱議瑩再致歉「我完全接受」

立委邱議瑩以紙傘拍打立委羅智強巴掌案遭台北地院判處拘役10日，得易科罰金1萬元。邱議瑩今在高雄受訪表示，當時行為確實失當...

僅因欠債… 生日當天慘遭電擊虐死 主嫌二審仍判無期徒刑

23歲男子曾仁宏與李姓男子有債務糾紛，曾在李生日當天約李談判，還找來3名友人到場；4人與李一言不和，分持棍棒、刺青針毆打...

詐團少年車手黑吃黑 埋伏公廁突襲攻擊 趁亂搶奪39萬餘元2男被訴

男子廖柏安、許鈞翔得知詐騙集團少年收水將在新店綠湖公園交付款項39萬餘元，涉與林姓少年、羅姓少年計劃「黑吃黑」，埋伏廁所...

屏東縣竹田鄉長吳振中賣官涉貪90萬元判3年10月 縣府：將停職

屏東縣竹田鄉長吳振中，因謝姓婦人為幫女婿爭取竹田鄉清潔隊員職缺，向其收取90萬元賄賂，屏東地方法院判決出爐，吳振中犯貪汙...

